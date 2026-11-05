У морях Британії прогнозують спад різноманіття планктону до 2050 року — The Guardian

Потепління морів навколо Британських островів і в північно-східній Атлантиці може дестабілізувати морські харчові ланцюги, послабити здоров’я та стійкість океанських екосистем і поставити під загрозу продовольчу безпеку до 2050 року. Таких висновків дійшли автори чотирирічного дослідження, про яке повідомляє The Guardian.

Нерівномірні зміни у харчових ланцюгах

Дослідники оцінили вплив зміни клімату на чотири ключові групи морських організмів у водах Великої Британії та ширшому регіоні північно-східної Атлантики, зокрема поблизу Ірландії та Франції. За сценарієм потепління на 3°C до 2100 року до середини століття різноманіття риб і донних безхребетних може зрости приблизно на 12%.

Водночас різноманіття фітопланктону, за розрахунками, може скоротитися приблизно на 3%, а зоопланктону — на 7% до 2050 року. Ці групи перебувають на нижніх рівнях харчового ланцюга та мають важливе значення для функціонування морських екосистем.

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Ризик дисбалансу між хижаками та здобиччю

Співавторка дослідження, морська екологиня британського Центру довкілля, рибальства та аквакультури Елена Кус, зазначила, що потепління не однаково впливає на біорізноманіття різних груп. За її словами, деякі групи, розташовані вище у харчовому ланцюгу, зокрема риби, можуть отримати більше видів у частинах північно-східної Атлантики, тоді як ключові групи планктону втрачатимуть їх.

Автори роботи наголошують, що зростання різноманіття хижаків за одночасного скорочення різноманіття здобичі може порушити харчові зв’язки. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, базується на довгострокових наборах даних і методах машинного навчання. Його результати вже подали до урядового огляду морських охоронюваних територій, який також розглядає заходи управління рибальством.

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