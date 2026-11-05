不列颠群岛周边海域和东北大西洋的海水变暖，可能会破坏海洋食物链的稳定，削弱海洋生态系统的健康和韧性，并在2050年前威胁粮食安全。这是为期四年的研究作者得出的结论，《卫报》对此进行了报道。

食物链中的不均衡变化

研究人员评估了气候变化对英国水域以及更广泛的东北大西洋地区四类关键海洋生物的影响，其中包括爱尔兰和法国附近海域。在到2100年升温3°C的情景下，到本世纪中叶，鱼类和底栖无脊椎动物的多样性可能增加约12%。

同时，据测算，到2050年，浮游植物多样性可能减少约3%，浮游动物多样性可能减少7%。这些类群处于食物链较低层级，对海洋生态系统的运作至关重要。

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捕食者与猎物之间失衡的风险

该研究的共同作者、英国环境、渔业和水产养殖科学中心海洋生态学家埃琳娜·库斯指出，变暖对不同类群生物多样性的影响并不相同。她表示，处于食物链较高层级的一些类群，尤其是鱼类，可能会在东北大西洋部分地区增加更多物种，而关键的浮游生物类群则会失去物种。

研究作者强调，捕食者多样性增加而猎物多样性同时下降，可能扰乱食物关系。该研究发表在《Science Advances》期刊上，基于长期数据集和机器学习方法。其结果已提交给政府对海洋保护区的审查，该审查还在研究渔业管理措施。

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