Ocieplenie mórz wokół Wysp Brytyjskich i w północno-wschodnim Atlantyku może zdestabilizować morskie łańcuchy pokarmowe, osłabić zdrowie i odporność ekosystemów oceanicznych oraz zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu do 2050 roku. Do takich wniosków doszli autorzy czteroletniego badania, o którym informuje The Guardian.

Nierównomierne zmiany w łańcuchach pokarmowych

Badacze ocenili wpływ zmian klimatu na cztery kluczowe grupy organizmów morskich w wodach Wielkiej Brytanii i szerszym regionie północno-wschodniego Atlantyku, w tym w pobliżu Irlandii i Francji. W scenariuszu ocieplenia o 3°C do 2100 roku różnorodność ryb i bezkręgowców dennych może wzrosnąć o około 12% do połowy stulecia.

Jednocześnie różnorodność fitoplanktonu, według obliczeń, może zmniejszyć się o około 3%, a zooplanktonu — o 7% do 2050 roku. Grupy te znajdują się na niższych poziomach łańcucha pokarmowego i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów morskich.

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Ryzyko zachwiania równowagi między drapieżnikami a zdobyczą

Współautorka badania, ekolog morska z brytyjskiego Centrum Środowiska, Rybołówstwa i Nauk o Akwakulturze Elena Cus, zaznaczyła, że ocieplenie nie wpływa jednakowo na bioróżnorodność różnych grup. Jak powiedziała, niektóre grupy położone wyżej w łańcuchu pokarmowym, w tym ryby, mogą zyskać więcej gatunków w częściach północno-wschodniego Atlantyku, podczas gdy kluczowe grupy planktonu będą je tracić.

Autorzy pracy podkreślają, że wzrost różnorodności drapieżników przy jednoczesnym spadku różnorodności ofiar może zakłócić powiązania pokarmowe. Badanie, opublikowane w czasopiśmie Science Advances, opiera się na długoterminowych zbiorach danych i metodach uczenia maszynowego. Jego wyniki zostały już przekazane do rządowego przeglądu morskich obszarów chronionych, który rozpatruje także środki zarządzania rybołówstwem.

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