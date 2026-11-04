Tysiące ludzi wyszły na protesty w Kosowie po zabójstwie 49-letniej Arlindy Zekaj we wsi Witomirica niedaleko miasta Peć na zachodzie kraju. Kobieta wielokrotnie prosiła policję o ochronę z powodu gróźb ze strony męża i jego rodziny, informuje Deutsche Welle.

25 października Zekaj ponownie zwróciła się do policji ze skargą na męża, który został zatrzymany. Poprosiła także o ochronę przed jego krewnymi. Policjanci odwieźli ją do domu; o 20:58 wysiadła z radiowozu. Wkrótce potem służby otrzymały zgłoszenie alarmowe, a o 21:10 znalazły ciało kobiety w jej sypialni. Według publikacji została zabita siekierą.

Śledztwo i żądania protestujących

Albert Silaj, brat męża zmarłej kobiety, uznawany za prawdopodobnego napastnika, uciekł po zbrodni. 27 października policja zatrzymała go w pobliżu Peći; obecnie jest objęty śledztwem pod zarzutem zabójstwa.

26 października aktywistki wylały czerwoną farbę na schody przy budynku rządu w Prisztinie i rozwinęły transparent z napisem „Państwo zabiło Arлиндę”. Podczas kolejnych demonstracji, w tym 1 listopada, uczestnicy domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności policjantów i prokuratorów, którzy rozpatrywali skargi Zekaj. Wezwali także do dymisji ministra spraw wewnętrznych Xhelala Sveçli oraz minister sprawiedliwości Doniki Gërvalli. Oboje odmówili odejścia ze stanowisk.

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Wcześniejsze prośby o pomoc

Już latem Zekaj informowała policję o groźbach ze strony męża. Sąd w Peći wydał nakaz ochrony, przekazał jej tymczasową opiekę nad synem i zezwolił jej pozostać w domu rodzinnym. Mężowi pozwolono mieszkać w tym samym lokalu pod warunkiem, że będzie trzymał się w odległości co najmniej dwóch metrów od niej, a poza domem — 20 metrów.

Trzy dni przed zabójstwem, 22 października, kobieta oświadczyła, że krewni jej męża, w tym Silaj, przebywają w domu bez jej zgody. Według niej groził jej zabójstwem. Mimo to Silaj został przesłuchany jedynie jako świadek w sprawie przeciwko jej mężowi. Po zabójstwie kilku wysokich rangą funkcjonariuszy policji z Peći i okolic, a także prokurator prowadzący skargi Zekaj, zostało zawieszonych w pracy.

Premier Kosowa Albin Kurti przyznał, że niektóre instytucje państwowe zawiodły. Według Deutsche Welle od 2010 roku partnerzy lub krewni zabili w Kosowie 55 kobiet; często poprzedzały to lata udokumentowanej przemocy i skargi, na które nie reagowano.

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