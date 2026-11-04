У Косові протестують після вбивства Арлінди Зекай — Deutsche Welle

У Косові тисячі людей вийшли на протести після вбивства 49-річної Арлінди Зекай у селі Вітомириця поблизу міста Печ на заході країни. Жінка неодноразово просила поліцію про захист через погрози чоловіка та його родини, повідомляє Deutsche Welle.

25 жовтня Зекай знову звернулася до поліції зі скаргою на чоловіка, якого затримали. Вона також просила про захист від його родичів. Поліцейські відвезли її додому; о 20:58 вона вийшла з патрульного автомобіля. Невдовзі правоохоронці отримали екстрений виклик, а о 21:10 виявили тіло жінки в її спальні. За даними видання, її вбили сокирою.

Розслідування та вимоги протестувальників

Брат чоловіка загиблої Альберт Сілай, якого вважають імовірним нападником, після злочину втік. 27 жовтня поліція затримала його поблизу Печа; нині його розслідують за підозрою у вбивстві.

Активістки 26 жовтня вилили червону фарбу на сходи біля будівлі уряду в Приштині та розгорнули банер із написом «Держава вбила Арлінду». Під час наступних демонстрацій, зокрема 1 листопада, учасники вимагали притягнути до відповідальності поліцейських і прокурорів, які розглядали скарги Зекай. Також вони закликали піти у відставку міністра внутрішніх справ Джеляла Свечлю та міністерку юстиції Доніку Ґерваллу. Обоє відмовилися залишити посади.

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Попередні звернення по допомогу

Ще влітку Зекай повідомляла поліції про погрози від чоловіка. Суд у Печі видав захисний припис, передав їй тимчасову опіку над сином і дозволив залишатися в сімейному будинку. Чоловікові дозволили жити в тому самому помешканні за умови, що він триматиметься на відстані щонайменше двох метрів від неї, а поза домом — 20 метрів.

За три дні до вбивства, 22 жовтня, жінка заявила, що родичі її чоловіка, зокрема Сілай, перебувають у будинку без її згоди. За її словами, він погрожував їй убивством. Попри це Сілая допитали лише як свідка у справі проти її чоловіка. Після вбивства кількох високопосадовців поліції з Печа та околиць, а також прокурора, який розглядав скарги Зекай, відсторонили від роботи.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті визнав, що деякі державні інституції зазнали невдачі. За даними Deutsche Welle, від 2010 року в Косові партнери або родичі вбили 55 жінок; часто цьому передували роки зафіксованого насильства та скарги, на які не реагували.

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