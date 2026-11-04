在科索沃西部佩奇市附近的维托米里察村，49岁的阿琳达·泽卡伊遇害后，数千人走上街头抗议。德国之声报道，这名女子因丈夫及其家人的威胁，多次向警方请求保护。

10月25日，泽卡伊再次就其丈夫向警方投诉，后者被拘留。她还请求保护，以免遭其亲属伤害。警察将她送回家；20时58分，她走下巡逻车。不久后，执法人员接到紧急呼叫，并于21时10分在她的卧室发现了这名女子的遗体。据该媒体报道，她被人用斧头杀害。

调查与抗议者的诉求

死者丈夫的兄弟阿尔伯特·西拉伊被认为是可能的袭击者，他在犯罪后逃跑。10月27日，警方在佩奇附近将其拘留；目前他正因涉嫌谋杀而接受调查。

10月26日，活动人士将红色油漆泼在普里什蒂纳政府大楼附近的台阶上，并展开写有“国家杀害了阿琳达”的横幅。在包括11月1日在内的后续示威中，参与者要求追究处理泽卡伊投诉的警察和检察官的责任。他们还呼吁内政部长杰拉尔·斯韦奇拉和司法部长多尼卡·格尔瓦拉辞职。两人都拒绝离职。

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此前的求助请求

早在夏季，泽卡伊就曾向警方报告丈夫的威胁。佩奇的一家法院签发了保护令，将其儿子的临时监护权交给她，并允许她留在家庭住宅内。她的丈夫获准居住在同一住所，条件是在家中与她保持至少两米距离，在屋外保持20米距离。

在遇害前三天的10月22日，这名女子称，她丈夫的亲属，包括西拉伊，未经她同意就在房子里。她说，他曾威胁要杀死她。尽管如此，西拉伊仅作为针对她丈夫案件中的证人接受讯问。遇害事件发生后，来自佩奇及周边地区的数名高级警官，以及处理泽卡伊投诉的检察官，均被停职。

科索沃总理阿尔宾·库尔蒂承认，一些国家机构未能履行职责。德国之声称，自2010年以来，科索沃有55名女性被伴侣或亲属杀害；在许多情况下，此前曾有多年被记录在案的暴力以及未获回应的投诉。

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