据ANSA English报道，11月4日，意大利莱切和贝内文托附近、威尼斯附近的马尔盖拉，以及皮亚琴察省和诺瓦拉省发生五起独立工作场所事故，造成人员死亡。

五地发生事故

莱切附近，61岁的建筑公司老板鲁沙尼·巴什基姆死亡。他出生于阿尔巴尼亚都拉斯，居住在卡萨拉诺。在一处私人住宅施工时，他被倒下的滑动大门压住。救援人员未能救活该男子。

在贝内文托省圣卢乔-德尔桑尼奥，一名来自非欧盟国家的年轻移民工人在一家加工惰性材料和碎石企业的厂区内从梯子上坠落。

在马尔盖拉的芬坎蒂耶里造船厂，一名34岁工人在船内作业时因心脏病发作死亡。

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汽车撞击和起重机坠落

在皮亚琴察省圣尼科洛，Iren公司一名54岁的员工死亡。当时他位于一栋住宅入口前的街道技术井内，正在抄录水表读数，一辆汽车的司机为驶入车库区域而进行操作时撞到了他。

另一起事件发生在诺瓦拉省特雷卡泰。一根金属起重机吊臂在建筑工地上坠落，砸中一名57岁的工人。事故情况正在调查中。

工作死亡统计

前一天，意大利也报告了两起因工死亡事件。在马尔凯大区法布里亚诺，一名57岁的工人在一家纸板厂被压机压死。加尔达湖地区另一名工人被一台用于运输起重机、随后倾覆的平台撞击。

根据意大利工伤保险机构INAIL的数据，2025年该国登记了1189起与工作相关的死亡事件。这比2024年少37起，即减少3.02%，但该国平均每天仍有超过三名工人死亡。

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