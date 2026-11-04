We Włoszech 4 listopada ludzie zginęli w pięciu oddzielnych incydentach w miejscach pracy w pobliżu Lecce i Benewentu, w Margherze koło Wenecji, a także w prowincjach Piacenza i Novara. Poinformowała o tym ANSA English.

Incydenty w pięciu miejscach

W pobliżu Lecce zginął 61-letni właściciel firmy budowlanej Rushani Bashkim, urodzony w albańskim Durrës, który mieszkał w Casarano. Podczas prac w prywatnym domu przygniotły go przesuwne bramy, które się przewróciły. Ratownikom nie udało się uratować mężczyzny.

W San Lucio del Sannio w prowincji Benewent młody pracownik-migrant z kraju spoza UE spadł z drabiny na terenie przedsiębiorstwa przetwarzającego materiały obojętne i kruszącego kamień.

W stoczni Fincantieri w Margherze 34-letni pracownik zmarł na atak serca podczas pracy wewnątrz statku.

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Potrącenie przez samochód i upadek dźwigu

W San Nicolò w prowincji Piacenza zginął 54-letni pracownik firmy Iren. Znajdował się on w ulicznej studzience technicznej przed wjazdem do budynku mieszkalnego i odczytywał stan wodomierzy, gdy potrącił go samochód, którego kierowca manewrował, aby wjechać do strefy garażowej.

Do kolejnego zdarzenia doszło w Trecate w prowincji Novara. Na 57-letniego pracownika na placu budowy spadło metalowe ramię dźwigu. Ustalane są okoliczności incydentu.

Statystyki śmierci w pracy

Dzień wcześniej we Włoszech również zgłoszono dwa zgony w pracy. W Fabriano w regionie Marche 57-letni pracownik zginął pod prasą w fabryce kartonu. Innego robotnika w rejonie jeziora Garda uderzyła platforma do transportu dźwigu, która się przewróciła.

Według danych włoskiej agencji ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy INAIL, w 2025 roku w kraju zarejestrowano 1189 zgonów związanych z pracą. Było to o 37 przypadków, czyli o 3,02%, mniej niż w 2024 roku, jednak średnio w kraju ginęło ponad trzech pracowników dziennie.

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