We Włoszech w ciągu jednego dnia w pracy zginęło 5 osób — ANSA English
We Włoszech 4 listopada ludzie zginęli w pięciu oddzielnych incydentach w miejscach pracy w pobliżu Lecce i Benewentu, w Margherze koło Wenecji, a także w prowincjach Piacenza i Novara. Poinformowała o tym ANSA English.
Incydenty w pięciu miejscach
W pobliżu Lecce zginął 61-letni właściciel firmy budowlanej Rushani Bashkim, urodzony w albańskim Durrës, który mieszkał w Casarano. Podczas prac w prywatnym domu przygniotły go przesuwne bramy, które się przewróciły. Ratownikom nie udało się uratować mężczyzny.
W San Lucio del Sannio w prowincji Benewent młody pracownik-migrant z kraju spoza UE spadł z drabiny na terenie przedsiębiorstwa przetwarzającego materiały obojętne i kruszącego kamień.
W stoczni Fincantieri w Margherze 34-letni pracownik zmarł na atak serca podczas pracy wewnątrz statku.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Potrącenie przez samochód i upadek dźwigu
W San Nicolò w prowincji Piacenza zginął 54-letni pracownik firmy Iren. Znajdował się on w ulicznej studzience technicznej przed wjazdem do budynku mieszkalnego i odczytywał stan wodomierzy, gdy potrącił go samochód, którego kierowca manewrował, aby wjechać do strefy garażowej.
Do kolejnego zdarzenia doszło w Trecate w prowincji Novara. Na 57-letniego pracownika na placu budowy spadło metalowe ramię dźwigu. Ustalane są okoliczności incydentu.
Statystyki śmierci w pracy
Dzień wcześniej we Włoszech również zgłoszono dwa zgony w pracy. W Fabriano w regionie Marche 57-letni pracownik zginął pod prasą w fabryce kartonu. Innego robotnika w rejonie jeziora Garda uderzyła platforma do transportu dźwigu, która się przewróciła.
Według danych włoskiej agencji ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy INAIL, w 2025 roku w kraju zarejestrowano 1189 zgonów związanych z pracą. Było to o 37 przypadków, czyli o 3,02%, mniej niż w 2024 roku, jednak średnio w kraju ginęło ponad trzech pracowników dziennie.