W USA demokraci zdobyli Kongres w wyborach połówkowych, podczas gdy prezydent Donald Trump pozostaje w Białym Domu. W tytule analizy Der Spiegel przytoczono jego słowa: „Ich werde Mr. Veto”.

Wybory połówkowe

Materiał jest poświęcony sytuacji po zwycięstwie demokratów. To analiza Marca Pitzkego, opublikowana 4 listopada 2026 roku o godz. 19:41.

Ocena Der Spiegel

W krótkim opisie Der Spiegel przypuszcza, że po tych wynikach Trump może działać jeszcze bardziej bezwzględnie. Jest to ocena publikacji dotycząca możliwego dalszego rozwoju sytuacji, a nie informacja o decyzjach już podjętych przez prezydenta.

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W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że podczas kampanii przed wyborami połówkowymi Trump określał drugą stronę jako „szaloną” i „ekstremalną”. Źródło przedstawia te słowa jako retorykę prezydenta w kampanii wyborczej.

Materiał przypisano do tematu wyborów połówkowych w USA w 2026 roku.

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