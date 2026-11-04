Trump powiedział, że będzie Mr. Veto po zwycięstwie demokratów — Der Spiegel
W USA demokraci zdobyli Kongres w wyborach połówkowych, podczas gdy prezydent Donald Trump pozostaje w Białym Domu. W tytule analizy Der Spiegel przytoczono jego słowa: „Ich werde Mr. Veto”.
Wybory połówkowe
Materiał jest poświęcony sytuacji po zwycięstwie demokratów. To analiza Marca Pitzkego, opublikowana 4 listopada 2026 roku o godz. 19:41.
Ocena Der Spiegel
W krótkim opisie Der Spiegel przypuszcza, że po tych wynikach Trump może działać jeszcze bardziej bezwzględnie. Jest to ocena publikacji dotycząca możliwego dalszego rozwoju sytuacji, a nie informacja o decyzjach już podjętych przez prezydenta.
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W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że podczas kampanii przed wyborami połówkowymi Trump określał drugą stronę jako „szaloną” i „ekstremalną”. Źródło przedstawia te słowa jako retorykę prezydenta w kampanii wyborczej.
Materiał przypisano do tematu wyborów połówkowych w USA w 2026 roku.