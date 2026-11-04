W wyborach uzupełniających w USA zwyciężyło trzech z siedmiu kandydatów Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy jako ostatnią pracę poza stanowiskami z wyboru wskazali zawód robotniczy. Kolejny kandydat prowadził podczas ostatecznego liczenia głosów. Jedyny taki kandydat do Senatu, drwal Troy Jackson, pokonał urzędującą republikańską senator Susan Collins w stanie Maine.

Siedmiu kandydatów z doświadczeniem w zawodach robotniczych

Jak informuje TIME, w wyborach powszechnych do Kongresu uczestniczyło 933 kandydatów z dwóch głównych partii. Tylko siedmioro z nich wskazało na stronach swoich kampanii zawód robotniczy jako ostatnią pracę poza stanowiskami pochodzącymi z wyboru.

Do tej grupy należeli kierowca dostawczy Tim Rogers, pracownik obróbki metalu Brian Poindexter, strażak spadochroniarz Sam Forstag, operator obrabiarek Ray Poole, elektryk Christopher Reichard, kelnerka Rebecca Cooke oraz drwal Troy Jackson.

Wszyscy sześciu kandydatów do Izby Reprezentantów startowało w okręgach, w których ich partie przegrały w 2024 roku. Zwycięzcami ogłoszono Briana Poindextera w Ohio i Rebeccę Cooke w Wisconsin. Sam Forstag w Montanie prowadził, gdy trwało podsumowywanie ostatecznych wyników. Według oceny autorów materiału demokratyczni kandydaci z doświadczeniem w zawodach robotniczych uzyskali wyniki o około 9,3 punktu procentowego lepsze niż Demokraci w tych okręgach w 2024 roku.

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Bariery w kandydowaniu

Autorzy materiału zauważają, że osoby wykonujące zawody robotnicze rzadko kandydują, choć badania zasadniczo nie wskazują, aby wyborcy oceniali je gorzej niż innych kandydatów. Wiążą to z osobistymi kosztami kampanii wyborczej: koniecznością wzięcia urlopu lub odejścia z pracy, utratą kontroli nad codziennym życiem oraz ryzykiem dla reputacji i przyszłej kariery.

Z przytoczonych w materiale danych wynika, że zawody robotnicze stanowią ponad połowę amerykańskiej siły roboczej, jednak udział członków Kongresu, których ostatnią pracą był taki zawód, historycznie nie przekraczał 3%. W przeciętnym organie ustawodawczym stanu wskaźnik ten według stanu na 2024 rok wynosił mniej niż 2%.

Wsparcie dla kandydatów

TIME podaje przykłady programów, które pomagają angażować takich kandydatów w wybory. Wśród nich jest Szkoła Kandydatów Pracowniczych New Jersey AFL-CIO, która wyszukuje, szkoli i wspiera kandydatów oraz deklaruje 75-procentowy wskaźnik zwycięstw. Autorzy wspominają również o partnerstwach partii politycznych ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami wspierającymi pracowników.

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