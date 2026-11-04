三名有工人职业经历的候选人在美国选举中获胜——《时代》

在美国中期选举中，民主党和共和党的7名候选人中有3人获胜，他们将工人职业列为担任选举职务前的最后一份工作。另有一名候选人在最终计票期间领先。唯一一名具备此类经历的参议院候选人、伐木工特洛伊·杰克逊在缅因州击败了现任共和党参议员苏珊·柯林斯。

七名有工人职业经历的候选人

据《时代》报道，来自两大主要政党的933名候选人参加了国会普选。仅有7人在竞选网站上将工人职业列为担任选举职务之外的最后一份工作。

这批候选人包括送货司机蒂姆·罗杰斯、金属工人布莱恩·波因德克斯特、跳伞消防员萨姆·福斯塔格、机床操作工雷·普利、电工克里斯托弗·赖哈德、女服务员丽贝卡·库克以及伐木工特洛伊·杰克逊。

全部6名众议院候选人都在其所属政党于2024年落败的选区参选。俄亥俄州的布莱恩·波因德克斯特和威斯康星州的丽贝卡·库克被宣布获胜。在最终结果仍在统计时，蒙大拿州的萨姆·福斯塔格处于领先。文章作者估计，有工人职业经历的民主党候选人比民主党2024年在这些选区的表现高出约9.3个百分点。

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参选障碍

文章作者指出，从事工人职业的人很少参选，尽管研究总体上并未表明选民对他们的评价低于其他候选人。他们将此归因于竞选的个人成本：需要请假或离职、失去对日常生活的掌控，以及对声誉和未来职业生涯的风险。

根据文章引用的数据，工人职业占美国劳动力的一半以上，但最后一份工作为此类职业的国会议员比例在历史上从未超过3%。截至2024年，平均而言，各州立法机构中的这一比例低于2%。

对候选人的支持

《时代》列举了帮助吸引此类候选人参选的项目。其中包括新泽西州AFL-CIO劳动候选人学校，该学校寻找、培训并支持候选人，并称其胜选率为75%。作者还提到政党与工会及其他支持劳动者的组织之间的合作关系。

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