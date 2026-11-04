На промежуточных выборах в США победили трое из семи кандидатов от Демократической и Республиканской партий, которые указали рабочую профессию как последнюю работу вне выборных должностей. Еще один кандидат лидировал во время окончательного подсчета голосов. Единственный такой кандидат в Сенат, лесоруб Трой Джексон, победил действующую сенатора-республиканку Сьюзен Коллинз в штате Мэн.

Семь кандидатов с рабочим опытом

Как сообщает TIME, в всеобщих выборах в Конгресс участвовали 933 кандидата от двух основных партий. Лишь семеро из них указали на сайтах своих кампаний рабочую профессию как последнюю работу вне выборной должности.

В эту группу вошли водитель доставки Тим Роджерс, рабочий по металлу Брайан Пойндекстер, пожарный-парашютист Сэм Форстаг, станочник Рей Пули, электрик Кристофер Райхард, официантка Ребекка Кук и лесоруб Трой Джексон.

Все шесть кандидатов в Палату представителей баллотировались в округах, где их партии проиграли в 2024 году. Победителями объявили Брайана Пойндекстера в Огайо и Ребекку Кук в Висконсине. Сэм Форстаг в Монтане лидировал, когда продолжался подсчет окончательных итогов. По оценке авторов материала, кандидаты-демократы с рабочим опытом выступили примерно на 9,3 процентного пункта лучше, чем демократы в этих округах в 2024 году.

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Барьеры для выдвижения

Авторы материала отмечают, что люди рабочих профессий редко баллотируются, хотя исследования в целом не свидетельствуют о том, что избиратели относятся к ним хуже, чем к другим кандидатам. Они связывают это с личными издержками избирательной кампании: необходимостью брать отпуск или уходить с работы, потерей контроля над повседневной жизнью и рисками для репутации и будущей карьеры.

Согласно приведенным в материале данным, рабочие профессии составляют более половины рабочей силы США, однако доля членов Конгресса, чьей последней работой была такая профессия, исторически не превышала 3%. В среднем законодательном органе штата по состоянию на 2024 год этот показатель был менее 2%.

Поддержка кандидатов

TIME приводит примеры программ, которые помогают привлекать таких кандидатов к выборам. Среди них — Школа трудовых кандидатов New Jersey AFL-CIO, которая ищет, обучает и поддерживает кандидатов и заявляет о 75-процентном уровне побед. Авторы также упоминают партнерства политических партий с профсоюзами и другими организациями, поддерживающими работников.

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