Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył doniesieniom mediów, jakoby rozważał możliwość zwolnienia ministra obrony Pita Hagseta po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających do Kongresu.

Komentując doniesienia mediów o ewentualnych konsultacjach z doradcami w sprawie celowości dymisji szefa Pentagonu, Trump stwierdził, że minister bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Jednocześnie amerykański przywódca zauważył, że Hegset mógłby cieszyć się dużą popularnością, gdyby kandydował do Senatu ze stanu Tennessee, jednak podkreślił, że nie słyszał o istnieniu takich planów.

Źródło: The Wall Street Journal.

Trump wygłosił oświadczenie po tym, jak media poinformowały, że rzekomo pytał swoich doradców zarówno osobiście, jak i przez telefon, czy minister obrony Pete Hagset powinien pozostać na swoim stanowisku po porażce republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu.

W Stanach Zjednoczonych republikanie krytykują Hagseta za nieudolne kierowanie Pentagonem, z którego usunął utalentowanych dowódców wojskowych, a sam następnie poniósł porażkę w wojnie z Iranem. Republikański senator z Karoliny Północnej Tom Tillis oświadczył, że minister obrony powinien ponieść konsekwencje swoich działań podczas sesji Kongresu po wyborach. Wyraził również wątpliwości, czy prezydent Donald Trump będzie w stanie zapewnić finansowanie Pentagonu, jeśli Hegset pozostanie na stanowisku.

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