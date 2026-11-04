Трамп прокомментировал слухи о возможной отставке главы Пентагона — WSJ

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает возможность увольнения министра обороны Пита Хэгсета после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Комментируя сообщения СМИ о возможных консультациях с советниками относительно целесообразности отставки главы Пентагона, Трамп заявил, что чиновник очень хорошо выполняет свои обязанности.

В то же время американский лидер отметил, что Хэгсет мог бы пользоваться высокой популярностью в случае выдвижения в Сенат от штата Теннесси, однако подчеркнул, что не слышал о существовании таких планов.

Источник: The Wall Street Journal.

Трамп сделал заявление после того, как СМИ написали, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

В США республиканцы критикуют Хегсета за некомпетентное руководство Пентагоном, откуда он изгнал талантливых военачальников, а сам затем провалился с войной против Ирана. Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что министр обороны должен ответить за результаты своей работы во время послевыборной сессии Конгресса. Он также выразил сомнение в том, сможет ли президент Дональд Трамп добиться финансирования Пентагона, если Хегсет останется на посту.

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