В России компании лишились доступа к сайту Росстата после хакерской атаки

Российская статистика стала недоступной после мощной кибератаки на Росстат. Сайт ведомства не работает уже несколько дней, а российские компании жалуются на невозможность подать обязательную отчетность.

В Росстате объясняют отсутствие доступа техническими работами и рекомендуют пользователям искать актуальную информацию в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Такое сообщение вместо статистических данных отображалось на сайте службы 4 ноября. При этом сервис detector404.ru фиксировал проблемы с доступом к ресурсу ещё 3 ноября.

В период с 29 октября по 1 ноября сайт Росстата подвергся мощной кибератаке. 1 ноября ведомство пообещало в ближайшее время восстановить доступность ресурса для пользователей, однако по состоянию на 4 ноября этого не произошло.

В Росстате уверяют, что в результате атаки компрометации систем и утечки данных не произошло. В то же время хакеры заявили о похищении 23 ТБ информации. По их словам, среди полученных материалов — данные о российских потерях в войне против Украины, демографическая и экономическая статистика, а также документы с грифом «для служебного пользования».

После взлома на сайте Росстата оставили сообщение на белорусском языке: «Никто не избежит ответственности».

Последствия кибератаки сказались не только на доступе к статистической информации. Из-за недоступности сайта компании не могут подавать отчетность в Росстат.

«Ждем, невозможно работать. Отчеты горят», — пожаловался один из пользователей на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В ответ Росстат продлил срок подачи первичных статистических данных до 13 ноября.

Напомним, белорусская хакерская группировка «Киберпартизаны» совместно с группой Silent Crow сообщила о проникновении во внутреннюю IT-инфраструктуру Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

Хакерская группа Black8Mirror заявила о публикации архива российского чиновника Михаила Бабича, в котором якобы содержится его переписка с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. В сообщениях, обнародованных хакерами, обсуждаются Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евгений Пригожин и Алексей Навальный.

Хакеры взломали сайт радиостанции Radio PiK в Быдгоще и опубликовали ложную статью о якобы планах Польши захватить часть территории Чехии.

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