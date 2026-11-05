W Rosji firmy straciły dostęp do strony internetowej Rosstatu po ataku hakerskim

Rosyjskie dane statystyczne stały się niedostępne po potężnym cyberataku na Rosstat. Strona internetowa urzędu nie działa już od kilku dni, a rosyjskie firmy skarżą się, że nie mogą złożyć obowiązkowych sprawozdań.

W Rosstacie brak dostępu tłumaczą pracami technicznymi i zalecają użytkownikom poszukiwanie aktualnych informacji na oficjalnych kontach agencji w mediach społecznościowych.

Taki komunikat zamiast danych statystycznych wyświetlał się na stronie serwisu 4 listopada. Jednocześnie serwis detector404.ru odnotował problemy z dostępem do serwisu już 3 listopada.

W okresie od 29 października do 1 listopada strona internetowa Rosstatu padła ofiarą potężnego cyberataku. 1 listopada agencja obiecała, że w najbliższym czasie przywróci dostęp do serwisu dla użytkowników, jednak na dzień 4 listopada tak się nie stało.

W Rosstacie zapewniają, że w wyniku ataku nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów ani wycieku danych. Jednocześnie hakerzy ogłosili, że wykradli 23 TB informacji. Według nich wśród zdobytych materiałów znajdują się dane dotyczące rosyjskich strat w wojnie przeciwko Ukrainie, statystyki demograficzne i gospodarcze, a także dokumenty oznaczone klauzulą „do użytku służbowego”.

Po włamaniu na stronie Rosstatu pozostawiono komunikat w języku białoruskim: „Nikt nie uniknie odpowiedzialności”.

Konsekwencje cyberataku odbiły się nie tylko na dostępie do informacji statystycznych. Z powodu niedostępności strony firmy nie mogą składać sprawozdań do Rosstatu.

„Czekamy, nie da się pracować. Terminy składania sprawozdań się kończą” – skarżył się jeden z użytkowników na stronie agencji w serwisie społecznościowym „VKontakte”.

W odpowiedzi Rosstat przedłużył termin składania wstępnych danych statystycznych do 13 listopada.

Przypomnijmy, że białoruska grupa hakerska „Cyberpartyzanci” wraz z grupą Silent Crow poinformowała o włamaniu do wewnętrznej infrastruktury informatycznej Federalnej Służby Statystyki Państwowej Rosji (Rosstat).

Grupa hakerska Black8Mirror ogłosiła opublikowanie archiwum rosyjskiego urzędnika Michaiła Babicza, w którym rzekomo znajduje się jego korespondencja z rzecznikiem prasowym Władimira Putina, Dmitrijem Pieskowem. W opublikowanych przez hakerów wiadomościach poruszane są tematy dotyczące Putina, Kasima-Zhomarta Tokajewa, Jewgienija Prigożina oraz Aleksieja Nawalnego.

Hakerzy włamali się na stronę internetową stacji radiowej Radio PiK w Bydgoszczy i opublikowali fałszywy artykuł o rzekomych planach Polski dotyczących zajęcia części terytorium Czech.

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