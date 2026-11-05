在俄罗斯联邦统计局（Rosstat）遭遇大规模网络攻击后，其统计数据已无法访问。该局网站已停运数日，俄罗斯企业纷纷反映无法提交强制性报告。

俄罗斯联邦统计局将无法访问归因于技术维护，并建议用户通过该局在社交媒体上的官方账号查找最新信息。

11月4日，该网站显示的正是这条通知，而非统计数据。与此同时，detector404.ru网站早在11月3日就已记录到该网站存在访问问题。

10月29日至11月1日期间，俄罗斯联邦统计局网站遭遇了大规模网络攻击。11月1日，该机构承诺将在近期恢复用户对网站的访问，但截至11月4日，这一情况尚未发生。

俄罗斯联邦国家统计局方面坚称，此次攻击未导致系统被入侵或数据泄露。 与此同时，黑客声称窃取了23 TB的信息。据他们称，获取的材料中包括俄罗斯在对乌克兰战争中的伤亡数据、人口和经济统计数据，以及标有“仅限公务使用”字样的文件。

网站遭入侵后，黑客在俄罗斯联邦统计局网站上留下了一条白俄罗斯语留言：“无人能逃脱责任”。

此次网络攻击的影响不仅体现在统计信息的访问上。由于网站无法访问，企业无法向俄罗斯联邦统计局提交报告。

“我们只能干等，根本无法工作。报告都急得要命，”一位用户在该机构位于社交网络“VKontakte”的页面上抱怨道。

作为回应，俄罗斯联邦国家统计局将原始统计数据的提交期限延长至11月13日。

需要指出的是，白俄罗斯黑客组织“网络游击队”（Cyberpartisans）与Silent Crow组织联合宣布，已成功入侵俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）的内部IT基础设施。

黑客组织Black8Mirror宣称公布了俄罗斯官员米哈伊尔·巴比奇的档案，其中据称包含他与弗拉基米尔·普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫的通信记录。 黑客公开的消息中，讨论了普京、卡西姆-若马尔特·托卡耶夫、叶夫根尼·普里戈任和阿列克谢·纳瓦尔尼。

黑客入侵了比得哥什Radio PiK电台的网站，并发布了一篇虚假报道，称波兰计划占领捷克的部分领土。

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