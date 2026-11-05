Россия готовится передать Ирану 90 пусковых установок для ракет — FT

Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок АПУ-Л, предназначенных для запуска управляемых ракет «Изделие 305». Эти боеприпасы российские оккупационные войска активно применяют в ходе войны против Украины.

Издание ознакомилось с производственным графиком одного из крупных российских оборонных предприятий на 2024–2025 годы. Документы передала украинская частная разведывательная организация Dallas Analytics.

В мае 2024 года российская компания «Вимпел» обратилась в конструкторское бюро КБМ с просьбой ускорить поставки компонентов для установок АПУ-Л и АПУ-305. В письме отмечалось, что задержки могут поставить под угрозу сразу девять контрактов.

Кто фигурирует в заказах

В сопроводительном графике указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя. В частности:

Китай заказал 192 пусковые установки типа АПУ-305;

Покупатель под кодовым названием «К-10», которым Россия обозначает Иран, заказал 90 установок АПУ-Л.

Оба типа систем предназначены для ракет «Изделие 305», которые запускаются с вертолетов. Они способны поражать движущиеся цели на расстоянии до 14 км.

Как отмечают в Dallas Analytics, ракета движется со скоростью около 230 метров в секунду и преодолевает дистанцию примерно за минуту, при этом оператор может корректировать её полёт в режиме реального времени.

Установки АПУ-Л разработаны для ударных вертолетов Ми-28 и могут нести две ракеты. Иран уже имеет на вооружении такие вертолеты — в январе 2026 года фотографии Ми-28 фиксировали на авиационных объектах в Тегеране.

В то же время в документах нет подтверждений того, успела ли Россия физически передать законтрактованные пусковые установки иранской стороне.

Об этом сообщается со ссылкой на Financial Times.

Напомним, что США ввели санкции за предполагаемое содействие закупке Ираном ПЗРК — Anadolu Agency.

Кроме того, США ввели санкции против индийской сети из-за предполагаемой помощи Ирану — Dawn

Читай нас в