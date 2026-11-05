俄罗斯正准备向伊朗移交90套导弹发射装置——《金融时报》

俄罗斯同意向伊朗提供90套APU-L发射装置，用于发射“维里布305”制导导弹。俄罗斯占领军在对乌克兰的战争中正积极使用这些弹药。

本刊查阅了俄罗斯某大型国防企业2024-2025年的生产计划。相关文件由乌克兰私营情报机构达拉斯分析公司（Dallas Analytics）提供。

2024年5月，俄罗斯“维姆佩尔”公司致函KBM设计局，要求加快向APU-L和APU-305发射装置供应零部件。 信中指出，延误可能会使多达九份合同面临风险。

订单涉及哪些方

随附的图表中列出了七家俄罗斯客户和两家外国买家。具体而言：

中国订购了192套APU-305型发射装置；

代号为“K-10”的买家（俄罗斯以此代指伊朗）订购了90套APU-L发射装置。

这两种系统均用于从直升机上发射的“产品305”导弹。它们能够打击距离达14公里的移动目标。

据Dallas Analytics指出，该导弹飞行速度约为每秒230米，大约一分钟即可飞抵目标，且操作员可在实时模式下对其飞行轨迹进行修正。

APU-L发射装置专为米-28攻击直升机设计，可搭载两枚导弹。 伊朗已将此类直升机列装——2026年1月，在德黑兰的航空设施中曾拍摄到米-28直升机的照片。

不过，目前尚无文件证实俄罗斯是否已将合同约定的发射装置实际移交给伊朗方面。

据《金融时报》报道。

需要指出的是，美国曾因伊朗可能协助采购便携式防空导弹系统（PZRK）而实施制裁——据阿纳多卢通讯社报道。

此外，美国还因一家印度企业涉嫌协助伊朗而对其实施了制裁——《黎明报》

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