Rosja zgodziła się dostarczyć Iranowi 90 wyrzutni typu APU-L, przeznaczonych do wystrzeliwania pocisków kierowanych „Wyrib 305”. Rosyjskie siły okupacyjne aktywnie wykorzystują tę amunicję podczas wojny przeciwko Ukrainie.

Redakcja zapoznała się z harmonogramem produkcji jednego z dużych rosyjskich przedsiębiorstw zbrojeniowych na lata 2024–2025. Dokumenty przekazała ukraińska prywatna organizacja wywiadowcza Dallas Analytics.

W maju 2024 roku rosyjska firma „Wimpel” zwróciła się do biura konstrukcyjnego KBM z prośbą o przyspieszenie dostaw komponentów do instalacji APU-L i APU-305. W piśmie zaznaczono, że opóźnienia mogłyby zagrozić aż dziewięciu kontraktom.

Kto figuruje w zamówieniach

W załączonym wykresie wymieniono siedmiu rosyjskich zamawiających oraz dwóch zagranicznych nabywców. W szczególności:

Chiny zamówiły 192 wyrzutnie typu APU-305;

Nabywca o kryptonimie „K-10”, którym Rosja określa Iran, zamówił 90 wyrzutni typu APU-L.

Oba typy systemów są przeznaczone do rakiet „Wybór 305”, które są wystrzeliwane z helikopterów. Są one w stanie trafiać ruchome cele w odległości do 14 km.

Jak podaje Dallas Analytics, pocisk porusza się z prędkością około 230 metrów na sekundę i pokonuje ten dystans w ciągu około minuty, przy czym operator może korygować jego lot w czasie rzeczywistym.

Ustawienia APU-L zostały zaprojektowane dla śmigłowców bojowych Mi-28 i mogą przenosić dwie rakiety. Iran posiada już w swoim uzbrojeniu takie śmigłowce – w styczniu 2026 roku sfotografowano Mi-28 na obiektach lotniczych w Teheranie.

Jednocześnie w dokumentach nie ma potwierdzenia, czy Rosja zdążyła już fizycznie przekazać zakontraktowane wyrzutnie stronie irańskiej.

Informację tę podano z powołaniem się na Financial Times.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje za domniemane ułatwianie Iranowi zakupu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PZRK) – Anadolu Agency.

Ponadto Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na indyjską sieć w związku z domniemaną pomocą udzieloną Iranowi — Dawn

Czytaj nas na