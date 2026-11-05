W Arizonie lekarz i demokratyczny ustawodawca Amish Shah ogłosił zwycięstwo w wyborach do Izby Reprezentantów USA z 1. okręgu wyborczego tego stanu, informuje The Hindu. Publikacja zaznacza, że 48-letni Shah zostanie pierwszym Amerykaninem pochodzenia indyjskiego reprezentującym Arizonę w Kongresie USA.

Wyniki głosowania

Według Decision Desk HQ, która ogłosiła wynik wyścigu wyborczego wieczorem 4 listopada, Shah uzyskał 52,49% głosów. Jego republikański rywal Jay Feely otrzymał 45,45% głosów.

Feely jest byłym zawodnikiem National Football League, którego poparł prezydent USA Donald Trump. The Hindu informuje, że zwycięstwo Shaha oznacza przejście mandatu, wcześniej kontrolowanego przez republikanów, do Partii Demokratycznej. Shah został także szóstym Amerykaninem pochodzenia indyjskiego wybranym do Izby Reprezentantów USA.

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Doświadczenie i kampania

Shah trzykrotnie był wybierany do Izby Reprezentantów Arizony i pracuje jako lekarz medycyny ratunkowej. Po ogłoszeniu wyniku oświadczył, że będzie reprezentował wszystkich wyborców okręgu, niezależnie od tego, na kogo głosowali.

Podczas kampanii Shah poruszał kwestie kosztów opieki zdrowotnej, rosnących wydatków, kryzysu wodnego i rozwoju gospodarki. Według Chintana Patela, dyrektora wykonawczego Indian American Impact, kandydat zapukał do drzwi ponad 28 tysięcy domów i rozmawiał z wyborcami w okręgu.

Shah urodził się w Chicago w rodzinie pochodzącej z Gudżaratu, która przeniosła się do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Kształcił się na Northwestern University, uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego na University of California w Berkeley oraz odbył szkolenie z medycyny ratunkowej w Nowym Jorku.

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