W Niemczech zmarł minister gospodarki i wicepremier Bawarii Hubert Aiwanger, który stał na czele partii Freie Wähler. Miał 55 lat.

Potwierdzenie z Bawarii

O śmierci polityka Der Spiegel poinformował, powołując się na agencję dpa. Według agencji informację potwierdzili wysocy rangą urzędnicy z kręgów rządowych Bawarii. Wcześniej o śmierci Aiwangera napisał Bild.

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Znaleziono go w hotelu w Berlinie

Według informacji Bild Aiwangera znaleziono w hotelu w berlińskiej dzielnicy Mitte. Der Spiegel zaznacza również, że polityk był dyplomowanym inżynierem rolnictwa.

Aiwanger pełnił funkcję ministra gospodarki Bawarii od 2018 roku. Równocześnie był wicepremierem Bawarii i liderem Freie Wähler. Informację Der Spiegel o jego śmierci opublikowano 4 listopada 2026 roku.

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