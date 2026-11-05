Po zwycięstwie Demokratów w Izbie Reprezentantów i Senacie USA 3 listopada 2026 roku w Kongresie oczekiwane są zmiany na stanowiskach kierowniczych komisji rozpatrujących amerykańską pomoc dla Kolumbii. Nowy Kongres rozpocznie pracę w styczniu 2027 roku, a do tego czasu obecni przewodniczący komisji pozostaną na stanowiskach, informuje The Rio Times.

Prawdopodobni przewodniczący komisji

Jednym z głównych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA jest demokrata Gregory Meeks ze stanu Nowy Jork. Kierował już tą komisją w latach 2021–2022. Prawdopodobnym szefem Podkomisji ds. Półkuli Zachodniej może zostać demokrata Joaquin Castro z Teksasu.

W Senacie o stanowisko przewodniczącego Komisji Stosunków Zagranicznych ubiega się demokrata Chris Coons z Delaware. Według publikacji Podkomisji ds. Półkuli Zachodniej może przewodniczyć demokratyczny senator Tim Kaine z Wirginii. Ostateczne decyzje w sprawie kierownictwa komisji zostaną podjęte po zaprzysiężeniu nowego Kongresu i po wewnętrznych procedurach partyjnych.

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Finansowanie pomocy

Kongres określa wysokość i warunki amerykańskiej pomocy dla Kolumbii, w tym programów w dziedzinie bezpieczeństwa i walki z narkotykami. Jednocześnie środki są przydzielane za pośrednictwem ustaw budżetowych, dlatego ważną rolę będą również odgrywać organy Kongresu zajmujące się finansowaniem Departamentu Stanu USA.

Za prawdopodobnych przewodniczących takich struktur uważa się demokratów Lois Frankel w Izbie Reprezentantów i Briana Schatza w Senacie. Jak zaznacza publikacja, ustawodawcy ci podkreślali znaczenie praw człowieka, porozumienia pokojowego z 2016 roku z byłymi rebeliantami FARC oraz programów cywilnych. Przyszła wysokość pomocy i możliwe warunki jej udzielenia nie zostały jeszcze określone.

Stosunki między Waszyngtonem a Bogotą pozostają napięte po tym, jak rząd USA we wrześniu 2025 roku oświadczył, że Kolumbia w sposób znaczący nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w dziedzinie kontroli narkotyków. Kongres nie może uchylić decyzji Białego Domu w polityce zagranicznej, ale może ustanawiać warunki pomocy i wzywać urzędników do składania zeznań.

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