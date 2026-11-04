В Германии умер министр экономики и вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер, возглавлявший партию Freie Wähler. Ему было 55 лет.

Подтверждение из Баварии

О смерти политика Der Spiegel сообщил со ссылкой на агентство dpa. По данным агентства, информацию подтвердили высокопоставленные чиновники в правительственных кругах Баварии. Ранее о смерти Айвангера написало издание Bild.

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Его нашли в отеле Берлина

По информации Bild, Айвангера нашли в отеле в районе Митте в Берлине. Der Spiegel также отмечает, что политик был дипломированным инженером-аграрием.

Айвангер занимал должность министра экономики Баварии с 2018 года. Одновременно он был вице-премьером Баварии и руководителем Freie Wähler. Сообщение Der Spiegel о его смерти было опубликовано 4 ноября 2026 года.

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