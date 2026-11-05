Demokraci w wyborach uzupełniających w USA odebrali republikanom siedem miejsc w Senacie i odzyskali kontrolę nad Kongresem. Jak informuje ABC News Australia, wynik był odczuwalną porażką prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej.

Siedem zmian w Senacie

Demokraci zdobyli siedem miejsc w Senacie, które wcześniej należały do republikanów. W trzech stanach — Teksasie, Karolinie Południowej i Kansas — Partia Republikańska utrzymywała te pozycje przez dziesięciolecia.

Mapy zmian poparcia wyborczego przygotowane przez Associated Press porównują wyniki wyścigów do Senatu z wyborami prezydenckimi w 2024 roku, w których Trump pokonał Kamilę Harris. W sześciu kluczowych stanach, gdzie demokraci zdobyli miejsca w Senacie, wyborcy poparli Trumpa w 2024 roku. W tych wyborach przesunięcie na korzyść demokratów było zauważalne w każdym okręgu tych stanów.

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Odrębny wynik w Maine

Siódme miejsce w Senacie demokraci odebrali republikanom w stanie Maine. Tam demokrata Troy Jackson pokonał urzędującą republikańską senator Susan Collins. Jednocześnie w wielu okręgach udział głosów Collins był wyższy niż udział głosów Trumpa w 2024 roku, choć Jackson zwyciężył.

Były prezydent Barack Obama oświadczył, że taki wynik był możliwy dzięki silnym kandydatom demokratów w różnych regionach kraju, w tym tam, gdzie ich szanse wcześniej uważano za niewielkie. Trump w komentarzu dla Fox News powiedział, że wyborcom nie spodobali się kandydaci republikanów, a demokraci przeprowadzili dobrą kampanię i mają dobrych kandydatów.

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