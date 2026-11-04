В США демократы получили Конгресс на промежуточных выборах, тогда как президент Дональд Трамп остается в Белом доме. В заголовке анализа Der Spiegel приведены его слова: «Ich werde Mr. Veto».

Промежуточные выборы

Материал посвящен ситуации после победы демократов. Это анализ Марка Пицке, опубликованный 4 ноября 2026 года в 19:41.

Оценка Der Spiegel

В кратком описании Der Spiegel предполагает, что после этих результатов Трамп может действовать еще более безжалостно. Это оценка издания относительно возможного дальнейшего развития ситуации, а не сообщение об արդեն принятых президентом решениях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В подписи к фотографии указано, что во время кампании перед промежуточными выборами Трамп характеризовал другую сторону как «безумную» и «экстремальную». Источник представляет эти слова как риторику президента в избирательной кампании.

В материале тема отнесена к промежуточным выборам в США 2026 года.

Читай нас в