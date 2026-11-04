В Польше почти 5 тысяч военнослужащих примут участие в учениях «Коалиции желающих»

В Польше с 9 по 22 ноября пройдут многонациональные военные учения «KOALICJA 26.2». В них примут участие около 5 тысяч военнослужащих из Польши и ещё 11 стран Коалиции желающих.

В ходе учений военные будут отрабатывать готовность к развертыванию сил для поддержки Украины после завершения боевых действий.

К маневрам присоединятся сухопутные, воздушные и морские силы, а также компонент космических сил из Франции, Великобритании, Бельгии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Литвы, Германии, Швеции, Турции и Польши.

Учения «KOALICJA 26.2» станут первой проверкой готовности Многонациональных сил в Украине, сформированных из военнослужащих стран Коалиции желающих. Их целью будет проверка того, насколько быстро и эффективно союзники могут развернуть силы на суше, на море и в воздухе для поддержки Украины после завершения боевых действий.

Учения будут проходить преимущественно на территории Польши, а также в оперативном штабе Многонациональных сил во Франции и морском компоненте в Турции. Руководство маневрами совместно осуществлять будут Франция и Великобритания. Командование многонациональными силами расположено в Париже.

В ходе учений военные будут отрабатывать практические аспекты перемещения, защиты, интеграции и обеспечения сил, которые могли бы помочь в восстановлении Вооруженных сил Украины. Также запланированы тренировочные полёты и планирование операций по разминированию Чёрного моря, чтобы продемонстрировать, как после войны можно будет восстановить безопасность воздушного сообщения и морской торговли.

Польша будет выступать в качестве принимающей страны учений (Host Nation Support – HNS) и ведущего государства в сфере логистики Коалиции. Созданное для этого Командование поддержки сил Коалиции будет обеспечивать иностранным военным комплексную помощь во время пребывания в Польше — от размещения, питания, топлива и медицинского обслуживания до технического обеспечения и использования военной и гражданской инфраструктуры.

Как отмечается, целью созданной в 2025 году Коалиции добровольцев является обеспечение прочного мира в Украине. Многонациональные силы могут быть задействованы по просьбе украинского правительства в соответствии с Парижской декларацией от 6 января 2026 года.

По данным польского Минобороны, после завершения боевых действий эти силы могли бы помогать Украине в военной подготовке, восстановлении Вооруженных сил и пополнении запасов ключевого оборудования. Они также могли бы осуществлять оперативные полёты и операции по разминированию моря для восстановления гражданского авиасообщения и безопасности морского судоходства.

В то же время на них не будут возлагаться задачи по поддержанию мира или мониторингу прекращения огня, а сами силы будут действовать независимо от структур НАТО.

Командующий Многонациональными силами в Украине генерал Том Бейтман заявил, что учения продемонстрируют реальные возможности Коалиции желающих быстро развернуть силы и подтвердят серьезность обязательств ее участников в отношении долгосрочной стабильности и безопасности Украины.

По его словам, готовность Многонациональных сил поддерживать Украину после завершения боевых действий будет расти с каждым днем, чтобы украинские Вооруженные силы были как можно лучше подготовлены к отражению будущей агрессии.

Как сообщило Министерство национальной обороны Польши, в учениях в общей сложности примут участие около 2800 военнослужащих из 11 стран, а также почти 2 тысячи польских военных.

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