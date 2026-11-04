W Polsce prawie 5 tysięcy żołnierzy weźmie udział w ćwiczeniach Koalicji Chętnych

W Polsce w dniach od 9 do 22 listopada odbędą się wielonarodowe ćwiczenia wojskowe „KOALICJA 26.2”. Wezmą w nich udział około 5 tysięcy żołnierzy z Polski oraz z 11 innych krajów Koalicji Chętnych.

Podczas ćwiczeń wojskowi będą doskonalić gotowość do rozmieszczenia sił w celu wsparcia Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

W manewrach wezmą udział siły lądowe, powietrzne i morskie, a także komponent sił kosmicznych z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Turcji i Polski.

Ćwiczenia „KOALICJA 26.2” będą pierwszym sprawdzianem gotowości sił wielonarodowych na Ukrainie, utworzonych z żołnierzy krajów Koalicji Chętnych. Ich celem będzie sprawdzenie, jak szybko i skutecznie sojusznicy mogą rozmieścić siły na lądzie, morzu i w powietrzu w celu wsparcia Ukrainy po zakończeniu działań bojowych.

Ćwiczenia będą odbywać się głównie na terytorium Polski, a także w sztabie operacyjnym sił wielonarodowych we Francji oraz w komponencie morskim w Turcji. Kierownictwo nad manewrami będą wspólnie sprawować Francja i Wielka Brytania. Dowództwo sił wielonarodowych znajduje się w Paryżu.

Podczas ćwiczeń wojskowi będą doskonalić praktyczne aspekty przemieszczania, ochrony, integracji i zaopatrzenia sił, które mogłyby pomóc w odbudowie Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaplanowano również loty szkoleniowe oraz planowanie operacji rozminowywania Morza Czarnego, aby zademonstrować, w jaki sposób po zakończeniu wojny będzie można przywrócić bezpieczeństwo ruchu lotniczego i handlu morskiego.

Polska będzie pełnić rolę kraju gospodarza ćwiczeń (Host Nation Support – HNS) oraz wiodącego państwa w zakresie logistyki Koalicji. Utworzone w tym celu Dowództwo Wsparcia Sił Koalicji zapewni zagranicznym żołnierzom kompleksową pomoc podczas pobytu w Polsce — od zakwaterowania, wyżywienia, paliwa i opieki medycznej po wsparcie techniczne oraz korzystanie z infrastruktury wojskowej i cywilnej.

Jak zaznaczono, celem utworzonej w 2025 roku Koalicji Chętnych jest zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie. Siły wielonarodowe mogą zostać zaangażowane na prośbę rządu ukraińskiego zgodnie z deklaracją paryską z 6 stycznia 2026 roku.

Według polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej po zakończeniu działań wojennych siły te mogłyby pomagać Ukrainie w szkoleniu wojskowym, odbudowie Sił Zbrojnych oraz uzupełnianiu zapasów kluczowego sprzętu. Mogłyby one również wykonywać loty operacyjne i prowadzić operacje rozminowywania morza w celu przywrócenia cywilnego ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Jednocześnie nie będą one odpowiedzialne za zadania związane z utrzymaniem pokoju ani monitorowaniem zawieszenia broni, a same siły będą działać niezależnie od struktur NATO.

Dowódca Sił Wielonarodowych na Ukrainie, generał Tom Beytman, oświadczył, że ćwiczenia te pokażą rzeczywiste możliwości Koalicji Chętnych w zakresie szybkiego rozmieszczenia sił oraz potwierdzą powagę zobowiązań jej członków dotyczących długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy.

Według niego gotowość Sił Wielonarodowych do wspierania Ukrainy po zakończeniu działań wojennych będzie rosła z każdym dniem, aby ukraińskie Siły Zbrojne były jak najlepiej przygotowane do odparcia przyszłej agresji.

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej Polski, w ćwiczeniach weźmie udział łącznie około 2800 żołnierzy z 11 krajów, a także prawie 2 tysiące polskich żołnierzy.

Merz podał datę i miejsce kolejnego spotkania Koalicji Chętnych.

Macron podał terminy pierwszych ćwiczeń Koalicji Chętnych.

Czytaj nas na