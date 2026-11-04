11月9日至22日，波兰将举行代号为“KOALICJA 26.2”的多国联合军事演习。来自波兰及“自愿联盟”其他11个国家的约5000名军人将参加此次演习。

演习期间，参演部队将演练在战斗行动结束后向乌克兰部署支援部队的准备工作。

来自法国、英国、比利时、爱沙尼亚、西班牙、荷兰、立陶宛、德国、瑞典、土耳其和波兰的陆军、空军、海军以及太空部队将参与此次演习。

“KOALICJA 26.2”演习将成为对由“自愿联盟”各国军人组成的驻乌克兰多国部队的首次战备检验。 其目的是检验盟国在战斗行动结束后，能够以多快的速度和多高的效率在陆、海、空三军部署部队以支援乌克兰。

演习主要将在波兰境内进行，同时涉及位于法国的多国部队作战指挥部以及位于土耳其的海军分队。演习将由法国和英国共同指挥。 多国部队指挥部设在巴黎。

演习期间，官兵将演练部队调动、防护、整合及后勤保障等实务环节，这些行动有望助力乌克兰武装力量的重建。 此外，还计划进行训练飞行以及黑海扫雷行动的规划，以展示战后如何恢复航空交通和海上贸易的安全。

波兰将担任演习东道国（Host Nation Support – HNS），并作为联盟在后勤领域的牵头国。 为此专门成立的“联盟部队支援指挥部”将为驻波兰期间的外国军人提供全方位援助——从住宿、餐饮、燃油和医疗服务，到技术保障以及军事和民用基础设施的使用。

据指出，2025年成立的“自愿联盟”旨在确保乌克兰实现持久和平。根据2026年1月6日《巴黎宣言》，应乌克兰政府请求，多国部队可被部署。

据波兰国防部称，在战斗行动结束后，这支部队可协助乌克兰进行军事训练、重建武装力量以及补充关键装备储备。 该部队还可执行作战飞行任务和海上扫雷行动，以恢复民用航空交通和保障海上航行安全。

与此同时，这些部队不会承担维和或停火监督任务，且其行动将独立于北约架构之外。

驻乌克兰多国部队指挥官汤姆·贝特曼将军表示，此次演习将展示“自愿联盟”快速部署部队的实际能力，并证实其成员国对乌克兰长期稳定与安全的承诺是认真的。

他表示，多国部队在战斗行动结束后支持乌克兰的准备程度将与日俱增，以确保乌克兰武装部队能够尽可能做好准备，以击退未来的侵略。

据波兰国防部消息，此次演习共有来自11个国家的约2800名军人以及近2000名波兰军人参加。

梅尔茨公布了“自愿者联盟”下次会议的时间和地点。

马克龙公布了“自愿联盟”首次演习的时间安排。

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