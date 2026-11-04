В Сербии задержали девятерых действующих полицейских и одного бывшего сотрудника правоохранительных органов по делу о предполагаемом применении чрезмерной силы к задержанным участникам антикоррупционных протестов в Белграде. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны сообщает The Guardian.

Подозрения в отношении элитного подразделения

По версии МВД Сербии, подозреваемые служили в элитном подразделении полиции. Ведомство утверждает, что 14–15 августа 2025 года они пытали и запугивали нескольких человек, которых удерживали в гараже правительственного комплекса в центре Белграда.

В заявлении министерства говорится, что правоохранители, применяя силу и угрозы, причиняли задержанным сильную боль и тяжкие страдания. По данным МВД, целью было получить от них информацию, запугать и незаконно наказать. Имена задержанных не обнародовали — ведомство указало только их инициалы.

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Протесты после трагедии в Нови-Саде

По данным The Guardian, это первые масштабные задержания в связи с насилием в отношении участников протестов, которые продолжались в Сербии в течение последних двух лет. Во время акций полиция применяла слезоточивый газ, транспорт для контроля толпы и светошумовые гранаты.

Десятки студентов и активистов, участвовавших в протестах, ранее обвиняли полицию в чрезмерном применении силы, что, по их словам, привело к травмам и психологическим последствиям.

Антикоррупционные протесты охватили Сербию в 2025–2026 годах после обрушения бетонного навеса на реконструированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Как отмечает издание, протесты завершились поражением Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах 25 октября, на которых победил Студенческий список.

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