塞尔维亚拘留了9名在职警察和1名前执法人员，案件涉及涉嫌对在贝尔格莱德反腐败抗议活动中被拘留的参与者过度使用武力。《卫报》报道，该报援引了该国外交部的一份声明。

对精英部门的怀疑

据塞尔维亚内务部称，嫌疑人曾在一支精英警察部队服役。该部门称，2025年8月14日至15日，他们在贝尔格莱德市中心一个政府综合设施的车库内，对数名被关押者实施酷刑和恐吓。

该部声明称，执法人员通过使用武力和威胁，使被拘留者遭受剧烈疼痛和严重痛苦。据内务部称，目的是从他们那里获取信息、恐吓他们并非法惩罚他们。被拘留者的姓名未被公开，该部门仅公布了他们姓名的首字母。

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诺维萨德悲剧后的抗议活动

据《卫报》报道，这是与针对抗议参与者的暴力行为有关的首次大规模拘留行动。抗议活动在过去两年中持续在塞尔维亚举行。示威期间，警方使用了催泪瓦斯、群体控制车辆和震爆弹。

数十名参加抗议活动的学生和活动人士此前指控警方过度使用武力，他们表示这导致了受伤和心理后果。

2024年11月1日，诺维萨德一座翻修后的火车站混凝土雨棚坍塌，造成16人死亡，此后反腐败抗议活动于2025年至2026年席卷塞尔维亚。该报指出，抗议活动以塞尔维亚前进党在10月25日的提前议会选举中失利而告终，学生名单在选举中获胜。

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