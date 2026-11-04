Трамп заявив, що буде Mr. Veto після перемоги демократів — Der Spiegel
У США демократи здобули Конгрес на проміжних виборах, тоді як президент Дональд Трамп залишається в Білому домі. У заголовку аналізу Der Spiegel наведено його слова: «Ich werde Mr. Veto».
Проміжні вибори
Матеріал присвячений ситуації після перемоги демократів. Це аналіз Марка Піцке, опублікований 4 листопада 2026 року о 19:41.
Оцінка Der Spiegel
У короткому описі Der Spiegel припускає, що після цих результатів Трамп може діяти ще безжальніше. Це оцінка видання щодо можливого подальшого розвитку ситуації, а не повідомлення про вже ухвалені президентом рішення.
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У підписі до фотографії зазначено, що під час кампанії перед проміжними виборами Трамп характеризував іншу сторону як «божевільну» та «екстремальну». Ці слова джерело подає як риторику президента у виборчій кампанії.
У матеріалі тему віднесено до проміжних виборів у США 2026 року.