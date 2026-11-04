В Италии 4 ноября люди погибли в результате пяти отдельных инцидентов на рабочих местах вблизи Лечче и Беневенто, в Маргере возле Венеции, а также в провинциях Пьяченца и Новара. Об этом сообщает ANSA English.

Инциденты в пяти местах

Вблизи Лечче погиб 61-летний владелец строительной компании Рушани Башким, уроженец албанского Дурреса, живший в Казарано. Во время работ в частном доме его придавило упавшими раздвижными воротами. Спасателям не удалось спасти мужчину.

В Сан-Лучо-дель-Саннио в провинции Беневенто молодой работник-мигрант из страны вне ЕС упал с лестницы на территории предприятия, перерабатывающего инертные материалы и дробящего камень.

На судостроительной верфи Fincantieri в Маргере 34-летний работник умер от сердечного приступа во время работы внутри судна.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наезд автомобиля и падение крана

В Сан-Николо в провинции Пьяченца погиб 54-летний сотрудник компании Iren. Он находился в уличном техническом колодце перед въездом в жилой дом и снимал показания счетчиков воды, когда его задел автомобиль, водитель которого маневрировал для въезда в гаражную зону.

Еще один случай произошел в Трекате, в провинции Новара. На 57-летнего работника на строительной площадке упала металлическая стрела крана. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Статистика смертей на работе

Днем ранее в Италии также сообщали о двух смертях на работе. В Фабриано в регионе Марке 57-летний работник погиб под прессом на картонной фабрике. Другого рабочего в районе озера Гарда ударила платформа для перевозки крана, которая опрокинулась.

По данным итальянского страхового агентства от несчастных случаев на производстве INAIL, в 2025 году в стране зарегистрировали 1189 смертей, связанных с работой. Это на 37 случаев, или на 3,02%, меньше, чем в 2024 году, однако в среднем в стране погибало более трех работников в день.

Читай нас в