В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что считает военную кампанию против Ирана оправданной, несмотря на политические и экономические издержки. По его мнению, у Соединенных Штатов не было другого выбора, поскольку они стремились предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Позиция президента США

Отвечая в Белом доме на вопрос, стоила ли война таких последствий, Трамп ответил утвердительно. Как сообщает Anadolu Agency, он также сказал, что США должны были предпринять действия в отношении Ирана и продолжают это делать.

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Влияние на выборы и цены на бензин

Трамп согласился с предположением вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что война в Иране способствовала потерям Республиканской партии на промежуточных выборах. Президент признал, что конфликт краткосрочно повысил цены на бензин.

В то же время Трамп защитил решение начать и продолжать военную кампанию. Он заявил, что повторил бы это решение, поскольку в долгосрочной перспективе считает его единственным способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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