Трамп назвав військову кампанію проти Ірану виправданою — Anadolu Agency

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що вважає військову кампанію проти Ірану виправданою, попри політичні та економічні витрати. На його думку, Сполучені Штати не мали іншого вибору, оскільки прагнули запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Позиція президента США

Відповідаючи у Білому домі на запитання, чи була війна варта таких наслідків, Трамп відповів ствердно. Як повідомляє Anadolu Agency, він також сказав, що США мали вдатися до дій щодо Ірану й продовжують їх.

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Вплив на вибори та ціни на бензин

Трамп погодився з припущенням віцепрезидента Джей Ді Венса, що війна в Ірані сприяла втратам Республіканської партії на проміжних виборах. Президент визнав, що конфлікт короткостроково підвищив ціни на бензин.

Водночас Трамп захистив рішення розпочати та продовжувати військову кампанію. Він заявив, що повторив би це рішення, оскільки в довгостроковій перспективі вважає його єдиним способом не допустити появи в Ірану ядерної зброї.

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