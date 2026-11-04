W Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump oświadczył, że uważa kampanię wojskową przeciwko Iranowi za uzasadnioną, mimo kosztów politycznych i gospodarczych. Jego zdaniem Stany Zjednoczone nie miały innego wyboru, ponieważ dążyły do zapobieżenia zdobyciu przez Teheran broni jądrowej.

Stanowisko prezydenta USA

Odpowiadając w Białym Domu na pytanie, czy wojna była warta takich konsekwencji, Trump odpowiedział twierdząco. Jak informuje Anadolu Agency, powiedział również, że USA musiały podjąć działania wobec Iranu i nadal je prowadzą.

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Wpływ na wybory i ceny benzyny

Trump zgodził się z przypuszczeniem wiceprezydenta J.D. Vance’a, że wojna w Iranie przyczyniła się do strat Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. Prezydent przyznał, że konflikt krótkoterminowo podniósł ceny benzyny.

Jednocześnie Trump bronił decyzji o rozpoczęciu i kontynuowaniu kampanii wojskowej. Oświadczył, że podjąłby tę samą decyzję ponownie, ponieważ w długiej perspektywie uważa ją za jedyny sposób, by nie dopuścić do zdobycia przez Iran broni jądrowej.

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