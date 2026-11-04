Россия проиграла дело в суде ЕС по поводу доступа к европейским портам

Общий суд ЕС в Люксембурге отклонил иск Российского морского реестра судоходства, оставив в силе запрет для судов, сертифицированных в РФ, на использование европейских морских доков и шлюзов на каналах.

В то же время суд отметил, что приостановка признания реестра была бы более целесообразной, чем его полная отмена, что журналисты расценили как частичную юридическую позицию в пользу истца.

По данным суда, под классификацией российского реестра находятся 4207 судов, в том числе нефтяные танкеры, ледоколы и грузовые корабли, а само судебное решение принято на фоне расследований о причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море и вблизи Шпицбергена.

Источник: решение Общего суда ЕС / EUObserver / Европейская правда.

Украина передала европейским партнерам шесть пакетов предложений о введении санкций против российских предприятий, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

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