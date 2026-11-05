В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис официально обратился к членам, которые должны войти в состав 120-го Конгресса, с просьбой поддержать его кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей.

В письме Джеффрис поздравил Демократическую партию с победами на промежуточных выборах и заявил, что Америка вернулась. Он призвал к новому политическому курсу, сосредоточенному на стоимости жизни, подотчетности власти и американских ценностях, сообщает Anadolu Agency.

Социально-экономические приоритеты

Джеффрис пообещал сосредоточиться на снижении стоимости жизни, отмене сокращений Medicaid, восстановлении финансирования продовольственной помощи и продлении налоговых льгот в рамках Affordable Care Act. Он также выступил за отмену тарифов, введенных во время президентства Дональда Трампа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Политик призвал прекратить войну в Иране, которую он связал с ростом цен на бензин.

Обещания контроля за администрацией

Среди предложенных Джеффрисом шагов — усиление надзора Конгресса за администрацией Трампа, меры против коррупции и завышения цен, а также запрет членам Конгресса торговать акциями.

Он подчеркнул защиту избирательных прав, равное отношение перед законом и традицию США как страны иммигрантов. Джеффрис заявил, что демократы уже противостояли администрации Трампа, находясь в меньшинстве, а теперь должны добиваться более широких политических изменений, контролируя Конгресс.

Читай нас в