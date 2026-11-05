Лидер демократов Джеффрис выдвинулся на пост спикера Палаты представителей — Anadolu Agency
В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис официально обратился к членам, которые должны войти в состав 120-го Конгресса, с просьбой поддержать его кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей.
В письме Джеффрис поздравил Демократическую партию с победами на промежуточных выборах и заявил, что Америка вернулась. Он призвал к новому политическому курсу, сосредоточенному на стоимости жизни, подотчетности власти и американских ценностях, сообщает Anadolu Agency.
Социально-экономические приоритеты
Джеффрис пообещал сосредоточиться на снижении стоимости жизни, отмене сокращений Medicaid, восстановлении финансирования продовольственной помощи и продлении налоговых льгот в рамках Affordable Care Act. Он также выступил за отмену тарифов, введенных во время президентства Дональда Трампа.
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Политик призвал прекратить войну в Иране, которую он связал с ростом цен на бензин.
Обещания контроля за администрацией
Среди предложенных Джеффрисом шагов — усиление надзора Конгресса за администрацией Трампа, меры против коррупции и завышения цен, а также запрет членам Конгресса торговать акциями.
Он подчеркнул защиту избирательных прав, равное отношение перед законом и традицию США как страны иммигрантов. Джеффрис заявил, что демократы уже противостояли администрации Трампа, находясь в меньшинстве, а теперь должны добиваться более широких политических изменений, контролируя Конгресс.