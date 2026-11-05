W Stanach Zjednoczonych lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries formalnie zwrócił się do członków, którzy mają wejść w skład 120. Kongresu, o poparcie jego kandydatury na stanowisko kolejnego spikera Izby Reprezentantów.

W liście Jeffries pogratulował Partii Demokratycznej zwycięstw w wyborach śródokresowych i oświadczył, że Ameryka wróciła. Wezwał do nowego kursu politycznego skoncentrowanego na kosztach życia, rozliczalności władz i amerykańskich wartościach, informuje Anadolu Agency.

Priorytety społeczno-ekonomiczne

Jeffries obiecał skoncentrować się na obniżeniu kosztów życia, cofnięciu cięć w Medicaid, przywróceniu finansowania pomocy żywnościowej i przedłużeniu ulg podatkowych w ramach Affordable Care Act. Opowiedział się także za zniesieniem ceł wprowadzonych podczas prezydentury Donalda Trumpa.

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Polityk wezwał do zakończenia wojny w Iranie, którą powiązał ze wzrostem cen benzyny.

Obietnice kontroli nad administracją

Wśród kroków proponowanych przez Jeffriesa są wzmocnienie nadzoru Kongresu nad administracją Trumpa, działania przeciwko korupcji i zawyżaniu cen, a także zakaz handlu akcjami przez członków Kongresu.

Podkreślił ochronę praw wyborczych, równe traktowanie wobec prawa oraz tradycję USA jako kraju imigrantów. Jeffries oświadczył, że Demokraci już przeciwstawiali się administracji Trumpa, będąc w mniejszości, a teraz muszą dążyć do szerszych zmian politycznych, kontrolując Kongres.

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