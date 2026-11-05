Polskie media uruchomiły kampanię przeciw dezinformacji — Interia

5 listopada 2026 roku największe polskie media drukowane, telewizyjne, radiowe i internetowe uruchomiły ogólnokrajową inicjatywę edukacyjną Media Przeciw Dezinformacji. Jej uczestnicy planują wyjaśniać obywatelom zagrożenia związane z manipulacją, fałszywymi informacjami i oszustwami w internecie, a także uczyć ich weryfikowania faktów, informuje Interia.

Uczestnicy inicjatywy

Do kampanii dołączyły Telewizja Polsat, Interia, Grupa RMF, Wirtualna Polska, Polska Press, wydawnictwo Bauer, Dziennik Gazeta Prawna, Press, Wirtualne Media oraz wydawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych. Inicjatywę otworzyła dyskusja dziennikarska z udziałem Agnieszki Gozdyry z Polsatu, Tomasza Walczaka z Interii, Barbary Kasprzyckiej z Wirtualnej Polski, Michała Potockiego z Dziennika Gazety Prawnej, Tomasza Terlikowskiego z RMF FM oraz Marka Twaroga z Grupy Polska Press.

Uczestnicy dyskusji oświadczyli, że skala dezinformacji w przestrzeni publicznej wymaga skoordynowanej reakcji. Jako przykłady problemu media wskazały fałszywe oferty inwestycyjne, niebezpieczne porady zdrowotne, zmanipulowane nagrania z wizerunkami znanych osób oraz celowe szerzenie paniki.

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Trzy etapy kampanii

Kampania potrwa od listopada 2026 roku do stycznia 2027 roku. W listopadzie jej materiały będą poświęcone wpływowi dezinformacji na finanse i zdrowie. W grudniu redakcje będą opowiadać o farmach botów, algorytmach wzmacniających emocjonalne treści oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji w tworzeniu fałszywych treści.

W styczniu uczestnicy inicjatywy będą publikować praktyczne porady dotyczące weryfikowania źródeł oraz rozmów z bliskimi, którzy uwierzyli w fałszywe informacje. Materiały opatrzone specjalnym oznaczeniem kampanii będą publikowane w telewizji, radiu, prasie drukowanej, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Według przytoczonych przez Interię danych Pew Research Center z sierpnia 2025 roku 85% dorosłych Polaków uważa rozpowszechnianie fałszywych informacji za poważne zagrożenie dla państwa. Centrum Analizy Dezinformacji NASK w pierwszym półroczu 2026 roku zgłosiło platformom społecznościowym 65 220 niebezpiecznych materiałów i kont; według danych Interii 76% tych zgłoszeń nie spotkało się z reakcją platform.

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