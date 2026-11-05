Польские СМИ запустили кампанию против дезинформации — Interia

5 ноября 2026 года крупнейшие польские печатные, телевизионные, радиовещательные и онлайн-СМИ запустили общенациональную образовательную инициативу Media Przeciw Dezinformacji. Ее участники планируют объяснять гражданам риски манипуляций, ложных сообщений и мошенничества в интернете, а также обучать проверке фактов, сообщает Interia.

Участники инициативы

К кампании присоединились Telewizja Polsat, Interia, Grupa RMF, Wirtualna Polska, Polska Press, издательство Bauer, Dziennik Gazeta Prawna, Press, Wirtualne Media и издатели, объединенные в Ассоциацию местных газет. Инициативу открыла журналистская дискуссия с участием Агнешки Гоздыры из Polsat, Томаша Вальчака из Interia, Барбары Каспшицкой из Wirtualna Polska, Михала Потоцкого из Dziennik Gazeta Prawna, Томаша Терликовского из RMF FM и Марека Тварога из Grupa Polska Press.

Участники обсуждения заявили, что масштабы дезинформации в публичном пространстве требуют скоординированной реакции. Среди примеров проблемы СМИ назвали фальшивые инвестиционные предложения, опасные советы о здоровье, манипулированные записи с изображениями известных людей и целенаправленное распространение паники.

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Три этапа кампании

Кампания продлится с ноября 2026 года по январь 2027 года. В ноябре ее материалы будут посвящены влиянию дезинформации на финансы и здоровье. В декабре редакции будут рассказывать о бот-фермах, алгоритмах, усиливающих эмоциональный контент, и растущей роли искусственного интеллекта в создании ложного контента.

В январе участники инициативы будут публиковать практические советы по проверке источников и общению с близкими, поверившими ложной информации. Материалы со специальной маркировкой кампании будут выходить на телевидении, радио, в печатной прессе, на сайтах и в социальных сетях.

Согласно приведенным Interia данным Pew Research Center за август 2025 года, 85% взрослых поляков считают распространение ложной информации серьезной угрозой для государства. Центр анализа дезинформации NASK в первом полугодии 2026 года сообщил социальным платформам о 65 220 опасных материалах и аккаунтах; по данным Interia, 76% этих обращений не получили реакции платформ.

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