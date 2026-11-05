波兰媒体发起反虚假信息运动——Interia

2026年11月5日，波兰最大的纸媒、电视、广播和网络媒体发起全国性教育倡议“Media Przeciw Dezinformacji”。参与者计划向民众解释操纵、虚假信息和网络诈骗的风险，并教授如何核查事实，Interia报道。

倡议参与者

Telewizja Polsat、Interia、Grupa RMF、Wirtualna Polska、Polska Press、Bauer出版社、Dziennik Gazeta Prawna、Press、Wirtualne Media，以及联合在地方报纸协会中的出版商加入了该活动。该倡议以一场新闻讨论揭幕，参与者包括来自Polsat的Agnieszka Gozdyra、来自Interia的Tomasz Walczak、来自Wirtualna Polska的Barbara Kasprzycka、来自Dziennik Gazeta Prawna的Michał Potocki、来自RMF FM的Tomasz Terlikowski，以及来自Grupa Polska Press的Marek Twaróg。

讨论参与者表示，公共空间中虚假信息的规模需要协调一致的应对措施。作为这一问题的例子，媒体列举了虚假的投资提议、危险的健康建议、使用知名人士形象的篡改录音，以及蓄意制造恐慌的传播行为。

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活动的三个阶段

该活动将从2026年11月持续至2027年1月。11月，其材料将聚焦虚假信息对财务和健康的影响。12月，各编辑部将介绍机器人农场、放大情绪化内容的算法，以及人工智能在制作虚假内容中的作用日益增强。

1月，该倡议的参与者将发布有关核查信息来源以及与相信虚假信息的亲友沟通的实用建议。带有活动特别标识的材料将在电视、广播、印刷媒体、网站和社交媒体上发布。

根据Interia引用的皮尤研究中心2025年8月数据，85%的波兰成年人士认为虚假信息的传播对国家构成严重威胁。NASK虚假信息分析中心在2026年上半年向社交平台报告了65,220条危险材料和账号；据Interia称，其中76%的报告未得到平台回应。

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