W Polsce Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił bez rozpoznania pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące wpisania do polskiego rejestru hiszpańskiego aktu urodzenia ośmioletniej Sofii. W dokumencie jako rodzice dziewczynki wskazane są dwie kobiety — Polka i Irlandka.

Jak informuje RMF24, Sofia urodziła się w Hiszpanii, gdzie wydano jej akt urodzenia i tymczasowy paszport. Jej matki wystąpiły o transkrypcję dokumentu, czyli wpisanie go do polskiego rejestru stanu cywilnego, w 2019 roku. Wówczas polski organ odmówił transkrypcji, a Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego.

Dlaczego sąd nie rozpoznał pytania

Krakowski sąd zapytał, czy polska ustawa o aktach stanu cywilnego pozwala na transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia dziecka, jeśli w dokumencie jako rodzice wskazane są osoby tej samej płci. Zagadnienie rozpatrywał skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz wyjaśnił, że pytanie sądu pierwszej instancji zostało sformułowane nieprawidłowo, dlatego Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł na nie odpowiedzieć. Pełnomocniczka matek Anna Mazurczak poinformowała, że sprawa powinna teraz wrócić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

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Sprawa sądowa trwa prawie siedem lat

W 2019 roku krakowski sąd, powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z tego samego roku, uznał, że nie może rozstrzygnąć sprawy na korzyść dziecka, i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał UE wskazał, że państwo członkowskie, którego obywatelką jest dziecko, ma obowiązek wydać mu dokument tożsamości lub paszport bez uprzedniej transkrypcji aktu urodzenia.

W 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skierował pytanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokaci matek, Anna Mazurczak i Paweł Knut, skrytykowali obecną decyzję, twierdząc, że sąd mógł rozstrzygnąć sprawę co do istoty. Zastępczyni polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak zaznaczyła, że Sofia nadal nie figuruje w polskich aktach stanu cywilnego.

Rządowa pełnomocniczka ds. równości Katarzyna Kotula oświadczyła, że decyzja zostanie przeanalizowana, a polski rząd będzie szukał sposobu na uregulowanie tej kwestii. Według szacunków organizacji pozarządowych w Polsce w rodzinach jednopłciowych wychowuje się około 50 tys. dzieci.

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