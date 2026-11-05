W Anglii organizacja Historic England wpisała 197 obiektów historycznych do rejestru zabytków zagrożonych. Wśród nich są zamek Hastings w East Sussex, drewniany chalet, w którym pracował Charles Dickens, w Rochester oraz Fylingdales Moor w North Yorkshire, uszkodzone przez pożar lasu. Informuje o tym The Guardian.

Według Historic England gorętsze lata, bardziej burzliwe zimy, ekstremalne zjawiska pogodowe i erozja wybrzeża zwiększają zagrożenia dla części historycznych miejsc.

Zamek i chalet Dickensa

Zamek Hastings był jedną z fortyfikacji wzniesionych na polecenie Wilhelma Zdobywcy po inwazji normańskiej w 1066 roku, aby umocnić jego pozycję na południowym wybrzeżu Anglii. Historic England podała, że na ruiny od dawna wpływają ich odsłonięte położenie i erozja wybrzeża, a ostatnio ekstremalne warunki pogodowe sprawiły, że niektóre części stały się bardziej narażone.

Dwupiętrowy drewniany chalet Dickensa wpisano do rejestru ze względu na jego kruchy stan i potrzebę napraw. Początkowo stał w ogrodzie pisarza w Gad’s Hill Place w Higham w hrabstwie Kent, gdzie mógł pracować bez rozproszeń. Uważa się, że Dickens umieścił tam lustra, aby ćwiczyć wystąpienia publiczne i tworzyć nowe postacie. W latach 60. XX wieku chalet przeniesiono do Rochester.

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Pożary i renowacja

Pożar na Fylingdales Moor w 2025 roku uszkodził około 25 kilometrów kwadratowych wrzosowisk i lasu, podała straż pożarna i ratownicza North Yorkshire. Historic England wraz z administracją Parku Narodowego North York Moors ocenia skalę szkód za pomocą dronów.

Na liście znalazły się także Hall’s Croft w Stratford-upon-Avon — historyczny dom córki Williama Shakespeare’a, którego zewnętrzne części wymagają naprawy po uszkodzeniu przez samochód — oraz XVIII-wieczny wiatrak Bidston w Wirral.

Jednocześnie 85 obiektów usunięto z rejestru po pracach konserwatorskich, w tym port Newlyn w Kornwalii oraz domek ogrodowy Edwarda Jennera w Berkeley, opisywany jako miejsce pierwszej na świecie kliniki szczepień. W latach 2025–2026 Historic England przeznaczyła ponad 12 mln funtów w grantach na wsparcie i naprawę 135 obiektów z rejestru. Obecnie pozostaje w nim niemal 5 tys. zabytków.

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