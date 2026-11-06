Holandia utworzyła instytut mający na celu przyspieszenie innowacji wojskowych

Ministerstwo Obrony Holandii powołało Narodowy Instytut Technologii Obronnych, którego zadaniem będzie przyspieszenie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań wojskowych.

„Aby zapewnić bezpieczeństwo Holandii, Ministerstwo Obrony dąży do przyspieszenia opracowywania i wdrażania innowacji. Ważną rolę w tym procesie ma odegrać nowy instytut. Sekretarz stanu Geis Teys Boswijk zaprezentował Narodowy Instytut Technologii Obronnych (NIDT) w bazie wojskowej w Stru” – czytamy w komunikacie.

Firmy i start-upy będą mogły zwracać się do instytutu w celu uzyskania zleceń na prace rozwojowe. W ten sposób instytucja planuje łączyć wiedzę i technologie. Wojna na Ukrainie, jak zauważył Boswijk, pokazuje, jak szybko zmienia się pole walki.

„Drony, sztuczna inteligencja, walka radioelektroniczna i systemy autonomiczne zmieniają sposoby prowadzenia wojny” – stwierdził sekretarz stanu.

Jak powiedział, nowy instytut nie stawia sobie za cel opracowania kolejnego typu drona, ponieważ już jutro taki model może stać się przestarzały. Zamiast tego skoncentruje się na poszukiwaniu nowych podejść do współpracy, eksperymentów i skalowania rozwiązań.

„Począwszy od 2028 roku, NIDT będzie otrzymywać 350 milionów euro rocznie na wspieranie innowacji. Celem jest przyspieszenie prac rozwojowych, uelastycznienie ich, a także zapewnienie możliwości produkcji i skalowania produktów w kraju, gdy zajdzie taka potrzeba” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że pierwsze zamówienie, o które będą mogły ubiegać się firmy i start-upy, dotyczy ochrony Morza Północnego. Według sekretarza stanu zagrożenia w tym regionie są od dawna odczuwalne z powodu rosyjskich okrętów wywiadowczych oraz statków tzw. floty cieni.

„To jedno z najbardziej ruchliwych mórz żeglugowych na świecie, a jednocześnie brama do portu w Rotterdamie. Pod wodą i nad nią znajdują się kable światłowodowe, elektrownie wiatrowe oraz morskie obiekty przemysłowe, które mają decydujące znaczenie dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa” – podkreślił Boswijk.

W związku z tym NIDT, nie czekając na pełne rozpoczęcie działalności w 2028 roku, ogłosiło już pierwsze zamówienie. O jego realizację mogą ubiegać się nie tylko firmy z sektora obronnego, ale także start-upy, uniwersytety i inne instytucje badawcze.

Informuje o tym NOS.

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