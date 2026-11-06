Święto 6 listopada 2026 r. — Narodowy Dzień Nachos: historia, tradycje i przepisy

Co roku 6 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Nachos – święto popularnej przekąski składającej się z chipsów kukurydzianych, roztopionego sera, ostrej papryki i różnych dodatków. Danie to powstało w Meksyku niemal przez przypadek, ale z czasem stało się ulubionym przysmakiem na imprezach, w kinach i podczas meczów sportowych. Z okazji tego święta zebraliśmy ciekawe fakty dotyczące historii nachos oraz kilka przepisów, które łatwo można odtworzyć w domu.

Narodowy Dzień Nachos przypada co roku 6 listopada. W 2026 roku będzie obchodzony w piątek. Jest to nieoficjalne święto kulinarne w Stanach Zjednoczonych, poświęcone jednej z najbardziej znanych przekąsek kuchni północnoamerykańskiej. Nie ma ono statusu państwowego dnia wolnego, a jego założyciela oraz dokładnej daty powstania tradycji obchodów nie ustalono jednoznacznie.

Główna idea tego dnia jest prosta — przygotować nachos, spróbować nowej wersji dania lub zaprosić przyjaciół przy dużym talerzu chrupiących chipsów z serem. W Stanach Zjednoczonych nachos są szczególnie popularne podczas oglądania meczów sportowych, zwłaszcza futbolu amerykańskiego. Często podaje się je na imprezach, w barach i na stadionach. Przekąska ta jest wygodna, ponieważ łatwo ją przygotować dla dużej grupy osób, a nadzienie można zmieniać w zależności od upodobań gości.

Ważne jest, aby nie mylić Narodowego Dnia Nachos, obchodzonego 6 listopada, z Międzynarodowym Dniem Nachos, który w niektórych kalendarzach przypada 21 października. Ponadto w meksykańskim mieście Piedras Negras, gdzie wymyślono tę potrawę, jesienią odbywa się osobny festiwal nachos. Tak więc ta przekąska ma kilka świątecznych dat, ale to właśnie 6 listopada najczęściej pojawia się w kalendarzach jako Narodowy Dzień Nachos w Stanach Zjednoczonych.

Kto i jak wymyślił nachos

Historia nachos rozpoczęła się w 1943 roku w meksykańskim mieście Piedras Negras, niedaleko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Według najpopularniejszej wersji pewnego wieczoru do restauracji Victory Club przyszła grupa żon amerykańskich żołnierzy, którzy służyli w bazie Fort Duncan w sąsiednim mieście Eagle Pass w stanie Teksas. Kobiety chciały coś zjeść, ale kuchnia lokalu już nie działała albo nie było tam już kucharzy. Wtedy sprawę wziął w swoje ręce pracownik restauracji Ignacio Anaya, którego znajomi nazywali Nacho.

Postanowił przygotować coś z produktów, które miał pod ręką. Anaya pokroił tortille kukurydziane na trójkąty, podsmażył je, posypał startym serem i dodał kawałki papryczki jalapeño. Następnie na krótko włożył wszystko do piekarnika, aby ser się rozpuścił. Danie okazało się tak udane, że goście poprosili o przygotowanie go jeszcze raz. Tak powstała przekąska, którą początkowo nazwano „Nacho's Especiales” — wyjątkowe nachos.

Nazwa ta nawiązuje właśnie do pseudonimu wynalazcy. „Nacho” to powszechny skrót imienia Ignacio w krajach hiszpańskojęzycznych. Z czasem nazwa uległa uproszczeniu do znanego słowa „nachos”. Danie szybko zyskało popularność po obu stronach granicy, a jego przepis zaczęto odtwarzać w innych restauracjach. Sam Anaya nie opatentował swojego wynalazku i nie próbował uczynić go własną marką handlową.

Historia ta jest często przytaczana jako przykład tego, jak prosta improwizacja może przerodzić się w kulinarny hit. Jednocześnie w szczegółach różnych przekazów występują rozbieżności: źródła różnie podają nazwę restauracji, stanowisko Anaya oraz okoliczności przybycia gości. Jednak główna wersja — rok 1943, Piedras Negras, Ignacio „Nacho” Anaya oraz połączenie tortilli, sera i papryczek jalapeño — znajduje szerokie potwierdzenie w publikacjach historycznych.

Jak nachos stały się popularną przekąską

Początkowo nachos były dość prostym daniem. Do ich przygotowania wystarczyły smażone placki kukurydziane, ser i ostra papryczka. Jednak w miarę jak przekąska zyskiwała popularność, kucharze zaczęli dodawać do niej nowe składniki. Pojawiły się wersje z mięsem, fasolą, pomidorami, cebulą, awokado, śmietaną i różnymi sosami. W ten sposób nachos stopniowo przekształciły się z niewielkiej przekąski w pełnowartościowe danie, które można podawać nawet zamiast kolacji.

Szczególną rolę w popularności nachos w Stanach Zjednoczonych odegrały wydarzenia sportowe. Zaczęto je sprzedawać na stadionach, ponieważ danie to wygodnie je się w grupie podczas meczu. Ważnym etapem był rok 1976, kiedy to podczas meczu baseballowego drużyny „Texas Rangers” na stadionie w Arlington zaczęto podawać nachos z sosem serowym. Taka wersja była wygodna do masowej sprzedaży: ser można było podawać na ciepło i szybko dodawać do porcji chipsów.

Przekąska zyskała jeszcze większą popularność w 1978 roku. Komentator sportowy Howard Kozell wspomniał o nachos podczas telewizyjnej transmisji meczu futbolu amerykańskiego. Ten epizod często wiąże się z popularyzacją nazwy dania wśród szerokiej publiczności. Z czasem nachos stały się typową przekąską podczas Super Bowl — finałowego meczu sezonu futbolu amerykańskiego, który gromadzi przed ekranami miliony ludzi. Obecnie nachos przygotowuje się w najróżniejszych wariantach. Jedni lubią klasyczne chipsy z roztopionym serem i papryczkami jalapeño, inni dodają mięso, fasolę i warzywa. Istnieją nawet słodkie wersje z czekoladą i owocami. Danie to już dawno wykroczyło poza ramy kuchni meksykańsko-amerykańskiej i zyskało popularność w wielu krajach świata.

Jakie są rodzaje nachos i z czego się je przygotowuje

Podstawą dania są chipsy z tortilli — chrupiące trójkąty z placków kukurydzianych. Można je kupić w postaci gotowej lub przygotować samodzielnie, krojąc tortille i smażąc je lub piecząc. To właśnie kukurydziany smak i zwarta konsystencja sprawiają, że takie chipsy świetnie nadają się do nadziewania: muszą wytrzymać ser, sosy i inne dodatki oraz nie rozmokać zbyt szybko.

Kolejnym ważnym składnikiem jest ser. Do nachos często używa się cheddaru, monterey jack lub mieszanki serów, które dobrze się topią. W Stanach Zjednoczonych popularny jest również gęsty sos serowy, którym polewa się chipsy. Różni się on od zwykłego startego sera zapiekanego w piekarniku i stał się szczególnie popularny w lokalach typu fast food oraz na stadionach.

Do nachos często dodaje się papryczki jalapeño, salsę, guacamole, śmietanę, fasolę, kukurydzę, pomidory, czerwoną cebulę i kolendrę. Aby danie było bardziej sycące, stosuje się mieloną wołowinę, kurczaka lub chorizo. W rezultacie można uzyskać zarówno lekką przekąskę do napojów, jak i obfite danie dla całej grupy. Najważniejsze — nie należy z góry przesadzać z sosami, aby chipsy pozostały chrupiące. Nie ma jednej, obowiązkowej receptury na nachos. To jeden z powodów ich popularności: każdy może wybrać swój ulubiony ser, dodać więcej warzyw lub sprawić, by danie było ostrzejsze. Do wersji wegetariańskiej wystarczą fasola, kukurydza, warzywa i ser, a do wegańskiej — roślinny sos serowy.

Ciekawostki o nachos

Nazwa pochodzi od imienia osoby. Nacho to skrócona forma imienia Ignacio. Nazwa potrawy nie wiąże się więc ze szczególnym sposobem przygotowania, ale z pseudonimem jej wynalazcy.

Pierwsze nachos były bardzo proste. W pierwotnej wersji nie było ani mielonego mięsa, ani fasoli, ani guacamole. Wystarczyły tortille, ser i papryczki jalapeño.

Nachos wymyślono w Meksyku, ale popularność zyskały również w Stanach Zjednoczonych. Potrawa powstała w meksykańskim mieście przygranicznym, a z czasem stała się jedną z najbardziej znanych przekąsek kuchni amerykańskiej Tex-Mex.

Twórca nie opatentował przepisu. Ignacio Anaya nie zarejestrował nazwy nachos jako własnego znaku towarowego. Jego syn próbował to później zrobić, ale nazwa stała się już powszechnie używana.

Istnieje nawet osobny festiwal nachos. W Piedras Negras, mieście, w którym potrawa ta powstała, organizowany jest festiwal z muzyką, wydarzeniami kulturalnymi i konkursami. Jedną z najsłynniejszych atrakcji jest przygotowanie ogromnej porcji nachos.

Nachos nie są wyłącznie słone. Oprócz tradycyjnych wariantów z serem i papryką można spotkać wersje deserowe z czekoladą, owocami i słodkimi sosami.

Jak obchodzi się Narodowy Dzień Nachos

W Stanach Zjednoczonych święto to zazwyczaj obchodzi się bez oficjalnych uroczystości. Najpopularniejszym sposobem na świętowanie jest przygotowanie dużego talerza nachos i podzielenie się nim z przyjaciółmi lub rodziną. Restauracje i bary szybkiej obsługi mogą oferować specjalne porcje, zniżki lub nowe warianty tej przekąski. W mediach społecznościowych publikuje się zdjęcia domowych potraw i dzieli się przepisami pod tematycznymi hashtagami, w szczególności #NationalNachosDay.

Często nachos przygotowuje się podczas oglądania meczów sportowych, imprez lub domowych seansów filmowych. Na stole stawia się dużą porcję dla wszystkich, a obok – kilka sosów, aby każdy mógł wybrać swój ulubiony smak. Jedni dodają więcej sera, inni wolą ostrą paprykę, a jeszcze inni wybierają guacamole lub świeżą salsę. Taki format świetnie sprawdza się w gronie znajomych, bo nie trzeba przygotowywać osobnego dania dla każdego gościa. Do świętowania można dołączyć również w domu. Nie trzeba w tym celu szukać skomplikowanych ani drogich składników: wystarczą chipsy kukurydziane, ser i kilka ulubionych dodatków. A jeśli masz ochotę na coś niezwykłego, możesz przygotować kilka małych porcji z różnymi nadzieniami. Poniżej znajdziesz trzy pomysły, które pomogą Ci zorganizować własny dzień nachos.

Trzy przepisy na nachos, które można przygotować w domu

1. Klasyczne nachos z serem i papryczką jalapeño

To najprostsza wersja, maksymalnie zbliżona do pierwotnej koncepcji dania. Spodoba się tym, którzy lubią chrupiące chipsy, gorący ser i delikatną ostrość papryczki.

Składniki na 2–3 porcje:

150–200 g chipsów kukurydzianych;

150 g startego cheddaru lub innego sera, który dobrze się topi;

1–2 papryczki jalapeño — świeże lub marynowane;

1 pomidor;

2–3 łodygi zielonej cebuli;

2–3 łyżki stołowe salsy;

śmietana lub jogurt grecki do podania.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180–200 °C. Na blasze ułóż połowę chipsów równą warstwą. Posyp je częścią startego sera i dodaj kilka plasterków papryczki jalapeño. Na wierzchu ułóż resztę chipsów i sera. Włóż blachę do piekarnika na około 5–8 minut. Gdy ser się roztopi, wyjmij nachos. Pokrój pomidora w drobną kostkę, a zieloną cebulę posiekaj. Rozłóż warzywa na gorącej przekąsce. Dodaj salsę i podawaj ze śmietaną lub jogurtem greckim.

Najlepiej podawać takie nachos zaraz po przygotowaniu, gdy ser jest jeszcze gorący, a chipsy pozostają chrupiące.

2. Nachos z mieloną wołowiną i fasolą

Ta wersja jest idealna dla tych, którzy chcą zamienić zwykłą przekąskę w sycący posiłek. Mielona wołowina, fasola i ser świetnie komponują się z chipsami kukurydzianymi, a warzywa i sosy dodają świeżości.

Składniki na 3–4 porcje:

200 g chipsów kukurydzianych;

250 g mielonej wołowiny;

150 g czerwonej lub czarnej fasoli z puszki;

150–180 g startego sera cheddar;

1 mała cebula;

1 ząbek czosnku;

1 łyżka stołowa koncentratu pomidorowego;

½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego;

½ łyżeczki papryki;

sól i pieprz do smaku;

1 pomidor;

½ awokado;

salsa i śmietana do podania.

Przygotowanie:

Drobno posiekaj cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju, dodaj cebulę i smaż, aż zmięknie. Dodaj farsz i smaż, rozbijając grudki łopatką. Gdy mięso zmieni kolor i się zrumieni, dodaj czosnek, koncentrat pomidorowy, kmin rzymski, paprykę, sól i pieprz. Dodaj kilka łyżek wody i dusz farsz jeszcze przez 5–7 minut, aby stał się soczysty, ale nie zbyt rzadki. Fasolę opłucz i dodaj do mięsa pod koniec gotowania. Na blasze ułóż połowę chipsów, rozłóż część farszu mięsnego i posyp serem. Powtórz warstwy z pozostałymi składnikami. Piecz około 7–10 minut w temperaturze 180–200 °C, aż ser się roztopi. Przed podaniem dodaj pokrojony pomidor, kawałki awokado, salsę i śmietanę.

Aby nadzienie nie sprawiło, że chipsy staną się zbyt miękkie, nie nakładaj go na przekąskę na długo przed pieczeniem, gdy jest jeszcze gorące i wilgotne. Lepiej przygotować danie tuż przed włożeniem go do piekarnika.

3. Wegetariańskie nachos z czarną fasolą i kukurydzą

Ten przepis jest idealny dla osób, które nie jedzą mięsa lub po prostu wolą lżejszą, warzywną wersję. Znajdziemy tu wiele wyrazistych smaków: słodką kukurydzę, fasolę, pomidory, awokado i odrobinę limonki.

Składniki na 3–4 porcje:

200 g chipsów kukurydzianych;

150 g czarnej fasoli z puszki;

100 g kukurydzy z puszki lub gotowanej;

150 g startego sera;

1 mała słodka papryka;

1 pomidor;

½ czerwonej cebuli;

½ awokado;

sok z połowy limonki;

odrobina świeżej kolendry lub pietruszki;

sól, pieprz i papryka do smaku.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180–200 °C. Fasolę opłucz i odsącz nadmiar płynu. Kukurydzę również dobrze osusz. Pokrój słodką paprykę i pomidora w drobną kostkę, a czerwoną cebulę — w cienkie plasterki. Na blasze ułóż połowę chipsów, dodaj część fasoli, kukurydzy i startego sera. Z pozostałych składników ułóż kolejną warstwę. Piecz przez 5–8 minut, aż ser się roztopi. Nie pozostawiaj chipsów w piekarniku zbyt długo, aby się nie wysuszyły. Pokrój awokado, skrop je sokiem z limonki i ułóż na gotowych nachos wraz z pomidorami, cebulą i ziołami. W razie potrzeby dodaj salsę lub sos z jogurtu naturalnego.

Tę wersję można uczynić ostrzejszą, dodając papryczki jalapeño, lub łagodniejszą — podając ją z guacamole. Aby danie było w pełni wegańskie, wystarczy zastąpić zwykły ser roślinnym zamiennikiem.

Kilka wskazówek, dzięki którym nachos będą smaczne

Układaj chipsy w dwóch warstwach, zamiast nakładać całe nadzienie tylko na wierzch. Dzięki temu ser i dodatki rozłożą się bardziej równomiernie.

Wybieraj ser, który dobrze się topi. Cheddar i monterey jack to popularne opcje, ale można też użyć innych serów o podobnych właściwościach.

Nie dodawaj zbyt dużo płynnego sosu przed zapiekaniem. Salsę, śmietanę i guacamole lepiej podawać osobno lub nałożyć na gotowe danie.

Nie przygotowuj nachos z wyprzedzeniem. Najsmaczniejsze są zaraz po wyjęciu z piekarnika, kiedy chipsy są chrupiące, a ser jeszcze się rozciąga.

Jeśli chcesz, aby przekąska była ostrzejsza, dodaj papryczkę jalapeño lub odrobinę ostrego sosu. Aby uzyskać łagodniejszy smak, dodaj kukurydzę, pomidory, awokado i śmietanę.

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