Święto 6 listopada 2026 r. — Narodowy Dzień Nachos: historia, tradycje i przepisy
Co roku 6 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Nachos – święto popularnej przekąski składającej się z chipsów kukurydzianych, roztopionego sera, ostrej papryki i różnych dodatków. Danie to powstało w Meksyku niemal przez przypadek, ale z czasem stało się ulubionym przysmakiem na imprezach, w kinach i podczas meczów sportowych. Z okazji tego święta zebraliśmy ciekawe fakty dotyczące historii nachos oraz kilka przepisów, które łatwo można odtworzyć w domu.
Narodowy Dzień Nachos przypada co roku 6 listopada. W 2026 roku będzie obchodzony w piątek. Jest to nieoficjalne święto kulinarne w Stanach Zjednoczonych, poświęcone jednej z najbardziej znanych przekąsek kuchni północnoamerykańskiej. Nie ma ono statusu państwowego dnia wolnego, a jego założyciela oraz dokładnej daty powstania tradycji obchodów nie ustalono jednoznacznie.
Główna idea tego dnia jest prosta — przygotować nachos, spróbować nowej wersji dania lub zaprosić przyjaciół przy dużym talerzu chrupiących chipsów z serem. W Stanach Zjednoczonych nachos są szczególnie popularne podczas oglądania meczów sportowych, zwłaszcza futbolu amerykańskiego. Często podaje się je na imprezach, w barach i na stadionach. Przekąska ta jest wygodna, ponieważ łatwo ją przygotować dla dużej grupy osób, a nadzienie można zmieniać w zależności od upodobań gości.
Ważne jest, aby nie mylić Narodowego Dnia Nachos, obchodzonego 6 listopada, z Międzynarodowym Dniem Nachos, który w niektórych kalendarzach przypada 21 października. Ponadto w meksykańskim mieście Piedras Negras, gdzie wymyślono tę potrawę, jesienią odbywa się osobny festiwal nachos. Tak więc ta przekąska ma kilka świątecznych dat, ale to właśnie 6 listopada najczęściej pojawia się w kalendarzach jako Narodowy Dzień Nachos w Stanach Zjednoczonych.
Kto i jak wymyślił nachos
Historia nachos rozpoczęła się w 1943 roku w meksykańskim mieście Piedras Negras, niedaleko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Według najpopularniejszej wersji pewnego wieczoru do restauracji Victory Club przyszła grupa żon amerykańskich żołnierzy, którzy służyli w bazie Fort Duncan w sąsiednim mieście Eagle Pass w stanie Teksas. Kobiety chciały coś zjeść, ale kuchnia lokalu już nie działała albo nie było tam już kucharzy. Wtedy sprawę wziął w swoje ręce pracownik restauracji Ignacio Anaya, którego znajomi nazywali Nacho.
Postanowił przygotować coś z produktów, które miał pod ręką. Anaya pokroił tortille kukurydziane na trójkąty, podsmażył je, posypał startym serem i dodał kawałki papryczki jalapeño. Następnie na krótko włożył wszystko do piekarnika, aby ser się rozpuścił. Danie okazało się tak udane, że goście poprosili o przygotowanie go jeszcze raz. Tak powstała przekąska, którą początkowo nazwano „Nacho's Especiales” — wyjątkowe nachos.
Nazwa ta nawiązuje właśnie do pseudonimu wynalazcy. „Nacho” to powszechny skrót imienia Ignacio w krajach hiszpańskojęzycznych. Z czasem nazwa uległa uproszczeniu do znanego słowa „nachos”. Danie szybko zyskało popularność po obu stronach granicy, a jego przepis zaczęto odtwarzać w innych restauracjach. Sam Anaya nie opatentował swojego wynalazku i nie próbował uczynić go własną marką handlową.
Historia ta jest często przytaczana jako przykład tego, jak prosta improwizacja może przerodzić się w kulinarny hit. Jednocześnie w szczegółach różnych przekazów występują rozbieżności: źródła różnie podają nazwę restauracji, stanowisko Anaya oraz okoliczności przybycia gości. Jednak główna wersja — rok 1943, Piedras Negras, Ignacio „Nacho” Anaya oraz połączenie tortilli, sera i papryczek jalapeño — znajduje szerokie potwierdzenie w publikacjach historycznych.
Jak nachos stały się popularną przekąską
Początkowo nachos były dość prostym daniem. Do ich przygotowania wystarczyły smażone placki kukurydziane, ser i ostra papryczka. Jednak w miarę jak przekąska zyskiwała popularność, kucharze zaczęli dodawać do niej nowe składniki. Pojawiły się wersje z mięsem, fasolą, pomidorami, cebulą, awokado, śmietaną i różnymi sosami. W ten sposób nachos stopniowo przekształciły się z niewielkiej przekąski w pełnowartościowe danie, które można podawać nawet zamiast kolacji.
Szczególną rolę w popularności nachos w Stanach Zjednoczonych odegrały wydarzenia sportowe. Zaczęto je sprzedawać na stadionach, ponieważ danie to wygodnie je się w grupie podczas meczu. Ważnym etapem był rok 1976, kiedy to podczas meczu baseballowego drużyny „Texas Rangers” na stadionie w Arlington zaczęto podawać nachos z sosem serowym. Taka wersja była wygodna do masowej sprzedaży: ser można było podawać na ciepło i szybko dodawać do porcji chipsów.
Przekąska zyskała jeszcze większą popularność w 1978 roku. Komentator sportowy Howard Kozell wspomniał o nachos podczas telewizyjnej transmisji meczu futbolu amerykańskiego. Ten epizod często wiąże się z popularyzacją nazwy dania wśród szerokiej publiczności. Z czasem nachos stały się typową przekąską podczas Super Bowl — finałowego meczu sezonu futbolu amerykańskiego, który gromadzi przed ekranami miliony ludzi. Obecnie nachos przygotowuje się w najróżniejszych wariantach. Jedni lubią klasyczne chipsy z roztopionym serem i papryczkami jalapeño, inni dodają mięso, fasolę i warzywa. Istnieją nawet słodkie wersje z czekoladą i owocami. Danie to już dawno wykroczyło poza ramy kuchni meksykańsko-amerykańskiej i zyskało popularność w wielu krajach świata.
Jakie są rodzaje nachos i z czego się je przygotowuje
Podstawą dania są chipsy z tortilli — chrupiące trójkąty z placków kukurydzianych. Można je kupić w postaci gotowej lub przygotować samodzielnie, krojąc tortille i smażąc je lub piecząc. To właśnie kukurydziany smak i zwarta konsystencja sprawiają, że takie chipsy świetnie nadają się do nadziewania: muszą wytrzymać ser, sosy i inne dodatki oraz nie rozmokać zbyt szybko.
Kolejnym ważnym składnikiem jest ser. Do nachos często używa się cheddaru, monterey jack lub mieszanki serów, które dobrze się topią. W Stanach Zjednoczonych popularny jest również gęsty sos serowy, którym polewa się chipsy. Różni się on od zwykłego startego sera zapiekanego w piekarniku i stał się szczególnie popularny w lokalach typu fast food oraz na stadionach.
Do nachos często dodaje się papryczki jalapeño, salsę, guacamole, śmietanę, fasolę, kukurydzę, pomidory, czerwoną cebulę i kolendrę. Aby danie było bardziej sycące, stosuje się mieloną wołowinę, kurczaka lub chorizo. W rezultacie można uzyskać zarówno lekką przekąskę do napojów, jak i obfite danie dla całej grupy. Najważniejsze — nie należy z góry przesadzać z sosami, aby chipsy pozostały chrupiące. Nie ma jednej, obowiązkowej receptury na nachos. To jeden z powodów ich popularności: każdy może wybrać swój ulubiony ser, dodać więcej warzyw lub sprawić, by danie było ostrzejsze. Do wersji wegetariańskiej wystarczą fasola, kukurydza, warzywa i ser, a do wegańskiej — roślinny sos serowy.
Ciekawostki o nachos
- Nazwa pochodzi od imienia osoby. Nacho to skrócona forma imienia Ignacio. Nazwa potrawy nie wiąże się więc ze szczególnym sposobem przygotowania, ale z pseudonimem jej wynalazcy.
- Pierwsze nachos były bardzo proste. W pierwotnej wersji nie było ani mielonego mięsa, ani fasoli, ani guacamole. Wystarczyły tortille, ser i papryczki jalapeño.
- Nachos wymyślono w Meksyku, ale popularność zyskały również w Stanach Zjednoczonych. Potrawa powstała w meksykańskim mieście przygranicznym, a z czasem stała się jedną z najbardziej znanych przekąsek kuchni amerykańskiej Tex-Mex.
- Twórca nie opatentował przepisu. Ignacio Anaya nie zarejestrował nazwy nachos jako własnego znaku towarowego. Jego syn próbował to później zrobić, ale nazwa stała się już powszechnie używana.
- Istnieje nawet osobny festiwal nachos. W Piedras Negras, mieście, w którym potrawa ta powstała, organizowany jest festiwal z muzyką, wydarzeniami kulturalnymi i konkursami. Jedną z najsłynniejszych atrakcji jest przygotowanie ogromnej porcji nachos.
- Nachos nie są wyłącznie słone. Oprócz tradycyjnych wariantów z serem i papryką można spotkać wersje deserowe z czekoladą, owocami i słodkimi sosami.
Jak obchodzi się Narodowy Dzień Nachos
W Stanach Zjednoczonych święto to zazwyczaj obchodzi się bez oficjalnych uroczystości. Najpopularniejszym sposobem na świętowanie jest przygotowanie dużego talerza nachos i podzielenie się nim z przyjaciółmi lub rodziną. Restauracje i bary szybkiej obsługi mogą oferować specjalne porcje, zniżki lub nowe warianty tej przekąski. W mediach społecznościowych publikuje się zdjęcia domowych potraw i dzieli się przepisami pod tematycznymi hashtagami, w szczególności #NationalNachosDay.
Często nachos przygotowuje się podczas oglądania meczów sportowych, imprez lub domowych seansów filmowych. Na stole stawia się dużą porcję dla wszystkich, a obok – kilka sosów, aby każdy mógł wybrać swój ulubiony smak. Jedni dodają więcej sera, inni wolą ostrą paprykę, a jeszcze inni wybierają guacamole lub świeżą salsę. Taki format świetnie sprawdza się w gronie znajomych, bo nie trzeba przygotowywać osobnego dania dla każdego gościa. Do świętowania można dołączyć również w domu. Nie trzeba w tym celu szukać skomplikowanych ani drogich składników: wystarczą chipsy kukurydziane, ser i kilka ulubionych dodatków. A jeśli masz ochotę na coś niezwykłego, możesz przygotować kilka małych porcji z różnymi nadzieniami. Poniżej znajdziesz trzy pomysły, które pomogą Ci zorganizować własny dzień nachos.
Trzy przepisy na nachos, które można przygotować w domu
1. Klasyczne nachos z serem i papryczką jalapeño
To najprostsza wersja, maksymalnie zbliżona do pierwotnej koncepcji dania. Spodoba się tym, którzy lubią chrupiące chipsy, gorący ser i delikatną ostrość papryczki.
Składniki na 2–3 porcje:
- 150–200 g chipsów kukurydzianych;
- 150 g startego cheddaru lub innego sera, który dobrze się topi;
- 1–2 papryczki jalapeño — świeże lub marynowane;
- 1 pomidor;
- 2–3 łodygi zielonej cebuli;
- 2–3 łyżki stołowe salsy;
- śmietana lub jogurt grecki do podania.
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 180–200 °C. Na blasze ułóż połowę chipsów równą warstwą.
- Posyp je częścią startego sera i dodaj kilka plasterków papryczki jalapeño. Na wierzchu ułóż resztę chipsów i sera.
- Włóż blachę do piekarnika na około 5–8 minut. Gdy ser się roztopi, wyjmij nachos.
- Pokrój pomidora w drobną kostkę, a zieloną cebulę posiekaj. Rozłóż warzywa na gorącej przekąsce.
- Dodaj salsę i podawaj ze śmietaną lub jogurtem greckim.
Najlepiej podawać takie nachos zaraz po przygotowaniu, gdy ser jest jeszcze gorący, a chipsy pozostają chrupiące.
2. Nachos z mieloną wołowiną i fasolą
Ta wersja jest idealna dla tych, którzy chcą zamienić zwykłą przekąskę w sycący posiłek. Mielona wołowina, fasola i ser świetnie komponują się z chipsami kukurydzianymi, a warzywa i sosy dodają świeżości.
Składniki na 3–4 porcje:
- 200 g chipsów kukurydzianych;
- 250 g mielonej wołowiny;
- 150 g czerwonej lub czarnej fasoli z puszki;
- 150–180 g startego sera cheddar;
- 1 mała cebula;
- 1 ząbek czosnku;
- 1 łyżka stołowa koncentratu pomidorowego;
- ½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego;
- ½ łyżeczki papryki;
- sól i pieprz do smaku;
- 1 pomidor;
- ½ awokado;
- salsa i śmietana do podania.
Przygotowanie:
- Drobno posiekaj cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju, dodaj cebulę i smaż, aż zmięknie.
- Dodaj farsz i smaż, rozbijając grudki łopatką. Gdy mięso zmieni kolor i się zrumieni, dodaj czosnek, koncentrat pomidorowy, kmin rzymski, paprykę, sól i pieprz.
- Dodaj kilka łyżek wody i dusz farsz jeszcze przez 5–7 minut, aby stał się soczysty, ale nie zbyt rzadki. Fasolę opłucz i dodaj do mięsa pod koniec gotowania.
- Na blasze ułóż połowę chipsów, rozłóż część farszu mięsnego i posyp serem. Powtórz warstwy z pozostałymi składnikami.
- Piecz około 7–10 minut w temperaturze 180–200 °C, aż ser się roztopi.
- Przed podaniem dodaj pokrojony pomidor, kawałki awokado, salsę i śmietanę.
Aby nadzienie nie sprawiło, że chipsy staną się zbyt miękkie, nie nakładaj go na przekąskę na długo przed pieczeniem, gdy jest jeszcze gorące i wilgotne. Lepiej przygotować danie tuż przed włożeniem go do piekarnika.
3. Wegetariańskie nachos z czarną fasolą i kukurydzą
Ten przepis jest idealny dla osób, które nie jedzą mięsa lub po prostu wolą lżejszą, warzywną wersję. Znajdziemy tu wiele wyrazistych smaków: słodką kukurydzę, fasolę, pomidory, awokado i odrobinę limonki.
Składniki na 3–4 porcje:
- 200 g chipsów kukurydzianych;
- 150 g czarnej fasoli z puszki;
- 100 g kukurydzy z puszki lub gotowanej;
- 150 g startego sera;
- 1 mała słodka papryka;
- 1 pomidor;
- ½ czerwonej cebuli;
- ½ awokado;
- sok z połowy limonki;
- odrobina świeżej kolendry lub pietruszki;
- sól, pieprz i papryka do smaku.
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 180–200 °C. Fasolę opłucz i odsącz nadmiar płynu. Kukurydzę również dobrze osusz.
- Pokrój słodką paprykę i pomidora w drobną kostkę, a czerwoną cebulę — w cienkie plasterki.
- Na blasze ułóż połowę chipsów, dodaj część fasoli, kukurydzy i startego sera. Z pozostałych składników ułóż kolejną warstwę.
- Piecz przez 5–8 minut, aż ser się roztopi. Nie pozostawiaj chipsów w piekarniku zbyt długo, aby się nie wysuszyły.
- Pokrój awokado, skrop je sokiem z limonki i ułóż na gotowych nachos wraz z pomidorami, cebulą i ziołami.
- W razie potrzeby dodaj salsę lub sos z jogurtu naturalnego.
Tę wersję można uczynić ostrzejszą, dodając papryczki jalapeño, lub łagodniejszą — podając ją z guacamole. Aby danie było w pełni wegańskie, wystarczy zastąpić zwykły ser roślinnym zamiennikiem.
Kilka wskazówek, dzięki którym nachos będą smaczne
- Układaj chipsy w dwóch warstwach, zamiast nakładać całe nadzienie tylko na wierzch. Dzięki temu ser i dodatki rozłożą się bardziej równomiernie.
- Wybieraj ser, który dobrze się topi. Cheddar i monterey jack to popularne opcje, ale można też użyć innych serów o podobnych właściwościach.
- Nie dodawaj zbyt dużo płynnego sosu przed zapiekaniem. Salsę, śmietanę i guacamole lepiej podawać osobno lub nałożyć na gotowe danie.
- Nie przygotowuj nachos z wyprzedzeniem. Najsmaczniejsze są zaraz po wyjęciu z piekarnika, kiedy chipsy są chrupiące, a ser jeszcze się rozciąga.
- Jeśli chcesz, aby przekąska była ostrzejsza, dodaj papryczkę jalapeño lub odrobinę ostrego sosu. Aby uzyskać łagodniejszy smak, dodaj kukurydzę, pomidory, awokado i śmietanę.