Свято 6 листопада 2026 — Національний день начос: історія, традиції та рецепти

Щороку 6 листопада у США відзначають Національний день начос — свято популярної закуски з кукурудзяних чипсів, розплавленого сиру, гострого перцю та різноманітних додатків. Страва з’явилася в Мексиці майже випадково, але згодом стала улюбленою їжею на вечірках, у кінотеатрах і під час спортивних матчів. До свята зібрали цікаві факти про історію начос і кілька рецептів, які легко повторити вдома.

Національний день начос щороку припадає на 6 листопада. У 2026 році його відзначатимуть у п’ятницю. Це неофіційне гастрономічне свято у США, присвячене одній із найвідоміших закусок північноамериканської кухні. Воно не має статусу державного вихідного, а його засновника та точну дату появи традиції святкування достеменно не встановили.

Головна ідея цього дня проста — приготувати начос, скуштувати новий варіант страви або зібрати друзів за великою тарілкою хрустких чипсів із сиром. У США начос особливо популярні під час перегляду спортивних матчів, зокрема американського футболу. Їх часто подають на вечірках, у барах і на стадіонах. Закуска зручна тим, що її легко зробити на велику компанію, а начинку можна змінювати відповідно до смаків гостей.

Важливо не плутати Національний день начос 6 листопада з Міжнародним днем начос, який деякі календарі відзначають 21 жовтня. Крім того, у мексиканському місті П'єдрас-Неграс, де придумали цю страву, проводять окремий фестиваль начос восени. Тож у закуски є кілька святкових дат, але саме 6 листопада найчастіше згадують у календарях Національного дня начос у США.

Хто і як придумав начос

Історія начос почалася у 1943 році в мексиканському місті П'єдрас-Неграс, неподалік кордону зі США. За найпоширенішою версією, одного вечора до ресторану Victory Club прийшла група дружин американських військових, які служили на базі Форт-Данкан у сусідньому місті Ігл-Пасс, штат Техас. Жінки хотіли перекусити, але кухня закладу вже не працювала або там не залишилося кухарів. Тоді за справу взявся працівник ресторану Ігнасіо Аная, якого знайомі називали Начо.

Він вирішив приготувати щось із продуктів, які залишилися під рукою. Аная нарізав кукурудзяні коржі трикутниками, обсмажив їх, посипав тертим сиром і додав шматочки перцю халапеньйо. Потім ненадовго поставив усе в духовку, щоб сир розплавився. Страва виявилася настільки вдалою, що гості попросили приготувати її ще раз. Так з'явилася закуска, яку спочатку назвали «Nacho's Especiales» — особливі начос.

Назва пов'язана саме з прізвиськом винахідника. «Начо» — поширене скорочення імені Ігнасіо в іспаномовних країнах. Згодом назва спростилася до звичного слова «начос». Страва швидко стала популярною по обидва боки кордону, а її рецепт почали відтворювати в інших ресторанах. Сам Аная не запатентував винахід і не намагався зробити його власною торговою маркою.

Цю історію часто розповідають як приклад того, як проста імпровізація може перетворитися на кулінарний хіт. Водночас у деталях різних переказів є відмінності: джерела по-різному називають ресторан, посаду Аная та обставини приходу гостей. Проте основна версія — 1943 рік, П'єдрас-Неграс, Ігнасіо «Начо» Аная та поєднання коржів, сиру й халапеньйо — широко підтверджується історичними публікаціями.

Як начос перетворилися на популярну закуску

Спочатку начос були доволі простою стравою. Для їхнього приготування вистачало обсмажених кукурудзяних коржів, сиру та гострого перцю. Але в міру того, як закуска поширювалася, кухарі почали додавати до неї нові інгредієнти. З'явилися варіанти з м'ясом, квасолею, помідорами, цибулею, авокадо, сметаною та різними соусами. Так начос поступово перетворилися з невеликої закуски на повноцінну страву, яку можна подавати навіть замість вечері.

Особливу роль у популярності начос у США відіграли спортивні події. Їх почали продавати на стадіонах, адже страву зручно їсти компанією під час матчу. Важливим етапом став 1976 рік, коли під час бейсбольного матчу команди «Техас Рейнджерс» на стадіоні в Арлінгтоні почали подавати начос із сирним соусом. Такий варіант був зручним для масового продажу: сир можна було подавати теплим і швидко додавати до порції чипсів.

Ще більше уваги закуска отримала у 1978 році. Спортивний коментатор Говард Козелл згадав начос під час телевізійної трансляції матчу з американського футболу. Цей епізод часто пов'язують із популяризацією назви страви серед широкої аудиторії. Згодом начос стали звичним частуванням під час Супербоулу — фінального матчу сезону в американському футболі, який збирає біля екранів мільйони людей. Сьогодні начос готують у найрізноманітніших варіантах. Одні люблять класичні чипси з розплавленим сиром і халапеньйо, інші додають м'ясо, квасолю та овочі. Є навіть солодкі версії з шоколадом і фруктами. Страва давно вийшла за межі мексикансько-американської кухні й стала популярною в багатьох країнах світу.

Якими бувають начос і з чого їх готують

Основою страви є тортилья-чипси — хрусткі трикутники з кукурудзяних коржів. Їх можна купити готовими або приготувати самостійно, нарізавши тортильї та обсмаживши чи запікши їх. Саме кукурудзяний смак і щільна текстура роблять такі чипси зручними для начинки: вони мають витримувати сир, соуси та інші додатки й не розмокати надто швидко.

Наступний важливий складник — сир. Для начос часто використовують чедер, монтерей джек або суміш сирів, які добре плавляться. У США популярний також густий сирний соус, який поливають поверх чипсів. Він відрізняється від звичайного тертого сиру, запеченого в духовці, і став особливо поширеним у закладах швидкого харчування та на стадіонах.

До начос часто додають халапеньйо, сальсу, гуакамоле, сметану, квасолю, кукурудзу, помідори, червону цибулю та кінзу. Для ситнішого варіанта використовують яловичий фарш, курку або чорізо. У результаті можна отримати як легку закуску до напоїв, так і велику страву для всієї компанії. Головне — не перевантажити чипси соусами заздалегідь, щоб вони залишилися хрусткими. У начос немає єдиного обов'язкового рецепта. Це одна з причин їхньої популярності: кожен може обрати улюблений сир, додати більше овочів або зробити страву гострішою. Для вегетаріанського варіанта достатньо квасолі, кукурудзи, овочів і сиру, а для веганського — рослинного сирного соусу.

Цікаві факти про начос

Назва походить від імені людини. Начо — це скорочена форма імені Ігнасіо. Тож назва страви пов'язана не з особливим способом приготування, а з прізвиськом її винахідника.

Перші начос були дуже простими. У початковому варіанті не було ані м'ясного фаршу, ані квасолі, ані гуакамоле. Достатньо було коржів, сиру та халапеньйо.

Начос придумали в Мексиці, але популярними вони стали і в США. Страва народилася в прикордонному мексиканському місті, а згодом стала однією з найвідоміших закусок американської кухні Tex-Mex.

Винахідник не запатентував рецепт. Ігнасіо Аная не зареєстрував назву начос як власну торгову марку. Його син згодом намагався це зробити, але назва вже стала загальновживаною.

Існує окремий фестиваль начос. У П'єдрас-Неграсі, місті, де з'явилася страва, проводять фестиваль із музикою, культурними подіями та конкурсами. Серед найвідоміших розваг — приготування великої порції начос.

Начос бувають не лише солоними. Крім традиційних варіантів із сиром і перцем, можна зустріти десертні версії з шоколадом, фруктами та солодкими соусами.

Як відзначають Національний день начос

У США це свято зазвичай проводять без офіційних церемоній. Найпопулярніший спосіб відзначити його — приготувати велику тарілку начос і поділитися нею з друзями або родиною. Ресторани та заклади швидкого харчування можуть пропонувати спеціальні порції, знижки чи нові варіанти закуски. У соціальних мережах публікують фотографії домашніх страв і діляться рецептами під тематичними хештегами, зокрема #NationalNachosDay.

Часто начос готують під час перегляду спортивних матчів, вечірок або домашніх кінопоказів. На стіл ставлять велику спільну порцію, а поруч — кілька соусів, щоб кожен міг обрати свій смак. Одні додають більше сиру, інші віддають перевагу гострому перцю, а хтось обирає гуакамоле чи свіжу сальсу. Такий формат добре підходить для компанії, адже не потрібно готувати окрему страву для кожного гостя. Долучитися до свята можна і вдома. Для цього не обов'язково шукати складні або дорогі інгредієнти: достатньо кукурудзяних чипсів, сиру та кількох улюблених додатків. А якщо хочеться чогось незвичного, можна зробити кілька невеликих порцій із різними начинками. Нижче — три ідеї, які допоможуть влаштувати власний день начос.

Три рецепти начос, які можна приготувати вдома

1. Класичні начос із сиром і халапеньйо

Це найпростіший варіант, максимально наближений до початкової ідеї страви. Він підійде тим, хто любить хрусткі чипси, гарячий сир і легку гостроту перцю.

Інгредієнти на 2–3 порції:

150–200 г кукурудзяних тортилья-чипсів;

150 г тертого чедеру або іншого сиру, який добре плавиться;

1–2 халапеньйо — свіжі або мариновані;

1 помідор;

2–3 стебла зеленої цибулі;

2–3 столові ложки сальси;

сметана або грецький йогурт для подачі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180–200 °C. На деко викладіть половину чипсів рівним шаром. Посипте їх частиною тертого сиру та додайте кілька кружалець халапеньйо. Зверху викладіть решту чипсів і сиру. Поставте деко в духовку приблизно на 5–8 хвилин. Коли сир розплавиться, дістаньте начос. Наріжте помідор невеликими кубиками, а зелену цибулю подрібніть. Розкладіть овочі поверх гарячої закуски. Додайте сальсу та подавайте зі сметаною або грецьким йогуртом.

Найкраще подавати такі начос одразу після приготування, поки сир гарячий, а чипси залишаються хрусткими.

2. Начос із яловичим фаршем і квасолею

Цей варіант підійде тим, хто хоче зробити зі звичайної закуски ситну страву. Фарш, квасоля та сир добре поєднуються з кукурудзяними чипсами, а овочі й соуси додають свіжості.

Інгредієнти на 3–4 порції:

200 г кукурудзяних чипсів;

250 г яловичого фаршу;

150 г консервованої червоної або чорної квасолі;

150–180 г тертого чедеру;

1 невелика цибулина;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка томатної пасти;

½ чайної ложки меленого кмину;

½ чайної ложки паприки;

сіль і перець до смаку;

1 помідор;

½ авокадо;

сальса та сметана для подачі.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю та часник. На сковороді розігрійте трохи олії, додайте цибулю й обсмажте до м'якості. Викладіть фарш і готуйте, розбиваючи грудочки лопаткою. Коли м'ясо змінить колір і підрум'яниться, додайте часник, томатну пасту, кмин, паприку, сіль і перець. Додайте кілька ложок води та тушкуйте фарш ще 5–7 хвилин, щоб він став соковитим, але не надто рідким. Квасолю промийте й додайте до м'яса наприкінці приготування. На деко викладіть половину чипсів, розподіліть частину м'ясної начинки та посипте сиром. Повторіть шари з рештою продуктів. Запікайте приблизно 7–10 хвилин за температури 180–200 °C, доки сир не розплавиться. Перед подачею додайте нарізаний помідор, шматочки авокадо, сальсу та сметану.

Щоб начинка не зробила чипси надто м'якими, не кладіть її гарячою та вологою на закуску задовго до запікання. Краще збирати страву безпосередньо перед тим, як ставити її в духовку.

3. Вегетаріанські начос із чорною квасолею та кукурудзою

Цей рецепт підійде тим, хто не їсть м'яса або просто хоче легший овочевий варіант. Тут багато яскравих смаків: солодка кукурудза, квасоля, помідори, авокадо та трохи лайма.

Інгредієнти на 3–4 порції:

200 г кукурудзяних чипсів;

150 г консервованої чорної квасолі;

100 г консервованої або вареної кукурудзи;

150 г тертого сиру;

1 невеликий солодкий перець;

1 помідор;

½ червоної цибулі;

½ авокадо;

сік половини лайма;

трохи свіжої кінзи або петрушки;

сіль, перець і паприка до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180–200 °C. Квасолю промийте та злийте зайву рідину. Кукурудзу також добре обсушіть. Наріжте солодкий перець і помідор невеликими кубиками, а червону цибулю — тонкими шматочками. Викладіть на деко половину чипсів, додайте частину квасолі, кукурудзи та тертого сиру. Зробіть ще один шар із решти продуктів. Запікайте 5–8 хвилин, поки сир не розплавиться. Не залишайте чипси в духовці надовго, щоб вони не пересушилися. Наріжте авокадо, збризніть його соком лайма та викладіть на готові начос разом із помідорами, цибулею та зеленню. За бажанням додайте сальсу або соус із натурального йогурту.

Такий варіант можна зробити гострішим, додавши халапеньйо, або ніжнішим — якщо подати його з гуакамоле. Для повністю веганської страви достатньо замінити звичайний сир на рослинну альтернативу.

Кілька порад, щоб начос вийшли смачними

Викладайте чипси у два шари, а не збирайте всю начинку лише зверху. Так сир і додатки розподіляться рівномірніше.

Обирайте сир, який добре плавиться. Чедер і монтерей джек — популярні варіанти, але можна використовувати й інші сири з подібними властивостями.

Не додавайте забагато рідкого соусу перед запіканням. Сальсу, сметану та гуакамоле краще подавати окремо або викладати вже на готову страву.

Не готуйте начос заздалегідь. Найсмачніші вони одразу після духовки, поки чипси хрусткі, а сир ще тягнеться.

Якщо хочете зробити закуску гострішою, додайте халапеньйо або трохи гострого соусу. Для м'якшого смаку підійдуть кукурудза, помідори, авокадо та сметана.

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