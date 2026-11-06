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Праздник 6 ноября 2026 года — Национальный день начос: история, традиции и рецепты

Елизавета Баздырева 06 Ноября 2026 11:49
Праздник 6 ноября 2026 года — Национальный день начос: история, традиции и рецепты

Ежегодно 6 ноября в США отмечают Национальный день начос — праздник популярной закуски из кукурузных чипсов, плавленного сыра, острого перца и различных начинок. Блюдо появилось в Мексике почти случайно, но со временем стало любимой едой на вечеринках, в кинотеатрах и во время спортивных матчей. К празднику мы собрали интересные факты об истории начос и несколько рецептов, которые легко повторить дома.

 

Национальный день начос ежегодно отмечается 6 ноября. В 2026 году он будет отмечаться в пятницу. Это неофициальный гастрономический праздник в США, посвящённый одной из самых известных закусок североамериканской кухни. Он не имеет статуса государственного выходного, а его основателя и точную дату появления традиции празднования точно не установили.

6 листопада у США відзначають Національний день начос

 

Главная идея этого дня проста — приготовить начос, попробовать новый вариант блюда или собрать друзей за большой тарелкой хрустящих чипсов с сыром. В США начос особенно популярны во время просмотра спортивных матчей, в частности американского футбола. Их часто подают на вечеринках, в барах и на стадионах. Закуска удобна тем, что её легко приготовить для большой компании, а начинку можно менять в соответствии с вкусами гостей.

Національний день начос в США

 

Важно не путать Национальный день начос 6 ноября с Международным днём начос, который в некоторых календарях отмечается 21 октября. Кроме того, в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, где придумали это блюдо, осенью проводится отдельный фестиваль начос. Таким образом, у этой закуски есть несколько праздничных дат, но именно 6 ноября чаще всего упоминается в календарях как Национальный день начос в США. 

Кто и как придумал начос

История начос началась в 1943 году в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, недалеко от границы с США. По самой распространённой версии, однажды вечером в ресторан Victory Club зашла группа жён американских военных, служивших на базе Форт-Данкан в соседнем городе Игл-Пасс, штат Техас. Женщины хотели перекусить, но кухня заведения уже не работала или там не осталось поваров. Тогда за дело взялся сотрудник ресторана Игнасио Аная, которого знакомые называли Начо.

Хто і як придумав начос

 

Он решил приготовить что-нибудь из продуктов, которые оказались под рукой. Аная нарезал кукурузные лепешки треугольниками, обжарил их, посыпал тертым сыром и добавил кусочки перца халапеньо. Затем ненадолго поставил всё в духовку, чтобы сыр расплавился. Блюдо оказалось настолько удачным, что гости попросили приготовить его ещё раз. Так появилась закуска, которую сначала назвали «Nacho's Especiales» — особые начос.

Національний день начос в США

 

Название связано именно с прозвищем изобретателя. «Начо» — распространённое сокращение имени Игнасио в испаноязычных странах. Со временем название упростилось до привычного слова «начос». Блюдо быстро стало популярным по обе стороны границы, а его рецепт начали воспроизводить в других ресторанах. Сам Аная не запатентовал изобретение и не пытался сделать его собственной торговой маркой.

Національний день начос в США

 

Эту историю часто приводят в качестве примера того, как простая импровизация может превратиться в кулинарный хит. В то же время в деталях различных преданий есть различия: источники по-разному называют ресторан, должность Аная и обстоятельства прихода гостей. Однако основная версия — 1943 год, Пьедрас-Неграс, Игнасио «Начо» Аная и сочетание лепешек, сыра и халапеньо — широко подтверждается историческими публикациями. 

Как начос превратились в популярную закуску

Изначально начос были довольно простым блюдом. Для их приготовления хватало обжаренных кукурузных лепешек, сыра и острого перца. Но по мере того, как закуска распространялась, повара начали добавлять в неё новые ингредиенты. Появились варианты с мясом, фасолью, помидорами, луком, авокадо, сметаной и различными соусами. Так начос постепенно превратились из небольшой закуски в полноценное блюдо, которое можно подавать даже вместо ужина.

Національний день начос в США

 

Особую роль в популярности начос в США сыграли спортивные события. Их начали продавать на стадионах, ведь блюдо удобно есть в компании во время матча. Важным этапом стал 1976 год, когда во время бейсбольного матча команды «Техас Рейнджерс» на стадионе в Арлингтоне начали подавать начос с сырным соусом. Такой вариант был удобен для массовых продаж: сыр можно было подавать теплым и быстро добавлять к порции чипсов.

Національний день начос в США

 

Ещё больше внимания эта закуска получила в 1978 году. Спортивный комментатор Говард Козелл упомянул начос во время телетрансляции матча по американскому футболу. Этот эпизод часто связывают с популяризацией названия блюда среди широкой аудитории. Впоследствии начос стали привычным угощением во время Суперкубка — финального матча сезона по американскому футболу, который собирает у экранов миллионы людей. Сегодня начос готовят в самых разнообразных вариантах. Одни любят классические чипсы с расплавленным сыром и халапеньо, другие добавляют мясо, фасоль и овощи. Есть даже сладкие версии с шоколадом и фруктами. Блюдо давно вышло за пределы мексикано-американской кухни и стало популярным во многих странах мира. 

Какими бывают начос и из чего их готовят

Основой блюда являются тортилья-чипсы — хрустящие треугольники из кукурузных лепешек. Их можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно, нарезав тортильи и обжарив или запекая их. Именно кукурузный вкус и плотная текстура делают такие чипсы удобными для начинки: они должны выдерживать сыр, соусы и другие добавки и не размокать слишком быстро.

Національний день начос в США

 

Следующий важный ингредиент — сыр. Для начос часто используют чеддер, монтерей-джек или смесь сыров, которые хорошо плавятся. В США популярен также густой сырный соус, которым поливают чипсы. Он отличается от обычного тёртого сыра, запечённого в духовке, и стал особенно распространённым в заведениях быстрого питания и на стадионах.

Національний день начос 2026

 

К начос часто добавляют халапеньо, сальсу, гуакамоле, сметану, фасоль, кукурузу, помидоры, красный лук и кинзу. Для более сытного варианта используют говяжий фарш, курицу или чоризо. В результате можно получить как легкую закуску к напиткам, так и полноценное блюдо для всей компании. Главное — не перегружать чипсы соусами заранее, чтобы они остались хрустящими. У начос нет единого обязательного рецепта. Это одна из причин их популярности: каждый может выбрать любимый сыр, добавить больше овощей или сделать блюдо острее. Для вегетарианского варианта достаточно фасоли, кукурузы, овощей и сыра, а для веганского — растительного сырного соуса. 

Интересные факты о начос

  • Название происходит от имени человека. Начо — это сокращённая форма имени Игнасио. Таким образом, название блюда связано не с особым способом приготовления, а с прозвищем его изобретателя.
  • Первые начос были очень простыми. В первоначальном варианте не было ни мясного фарша, ни фасоли, ни гуакамоле. Достаточно было лепешек, сыра и халапеньо.
  • Начос придумали в Мексике, но популярными они стали и в США. Блюдо зародилось в приграничном мексиканском городе, а впоследствии стало одной из самых известных закусок американской кухни Tex-Mex.
  • Изобретатель не запатентовал рецепт. Игнасио Аная не зарегистрировал название начос в качестве собственной торговой марки. Его сын позже пытался это сделать, но название уже стало общеупотребительным.
  • Существует отдельный фестиваль начос. В Пьедрас-Неграс, городе, где появилось это блюдо, проводят фестиваль с музыкой, культурными мероприятиями и конкурсами. Среди самых известных развлечений — приготовление большой порции начос.
  • Начос бывают не только солеными. Помимо традиционных вариантов с сыром и перцем, можно встретить десертные версии с шоколадом, фруктами и сладкими соусами. 

Как отмечают Национальный день начос

В США этот праздник обычно отмечают без официальных церемоний. Самый популярный способ отметить его — приготовить большую тарелку начос и поделиться ею с друзьями или семьёй. Рестораны и заведения быстрого питания могут предлагать специальные порции, скидки или новые варианты закуски. В социальных сетях публикуют фотографии домашних блюд и делятся рецептами под тематическими хештегами, в частности #NationalNachosDay.

Національний день начос в США

 

Часто начос готовят во время просмотра спортивных матчей, вечеринок или домашних кинопоказов. На стол ставят большую общую порцию, а рядом — несколько соусов, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по вкусу. Одни добавляют больше сыра, другие предпочитают острый перец, а кто-то выбирает гуакамоле или свежую сальсу. Такой формат хорошо подходит для компании, ведь не нужно готовить отдельное блюдо для каждого гостя. Присоединиться к празднику можно и дома. Для этого не обязательно искать сложные или дорогие ингредиенты: достаточно кукурузных чипсов, сыра и нескольких любимых начинок. А если хочется чего-то необычного, можно приготовить несколько небольших порций с разными начинками. Ниже — три идеи, которые помогут устроить свой собственный день начос.

Три рецепта начос, которые можно приготовить дома

1. Классические начос с сыром и халапеньо

Это самый простой вариант, максимально приближенный к первоначальной идее блюда. Он подойдет тем, кто любит хрустящие чипсы, горячий сыр и легкую остроту перца.

Класичні начос із сиром і халапеньйо: рецепт

 

Ингредиенты на 2–3 порции:

  • 150–200 г кукурузных тортилья-чипсов;
  • 150 г тёртого чеддера или другого сыра, который хорошо плавится;
  • 1–2 халапеньо — свежих или маринованных;
  • 1 помидор;
  • 2–3 стебля зеленого лука;
  • 2–3 столовые ложки сальсы;
  • сметана или греческий йогурт для подачи.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180–200 °C. На противень выложите половину чипсов ровным слоем.
  2. Посыпьте их частью тертого сыра и добавьте несколько кружочков халапеньо. Сверху выложите оставшиеся чипсы и сыр.
  3. Поставьте противень в духовку примерно на 5–8 минут. Когда сыр расплавится, достаньте начос.
  4. Нарежьте помидор небольшими кубиками, а зеленый лук мелко порубите. Разложите овощи поверх горячей закуски.
  5. Добавьте сальсу и подавайте со сметаной или греческим йогуртом.

Лучше всего подавать такие начос сразу после приготовления, пока сыр горячий, а чипсы остаются хрустящими.

2. Начос с говяжьим фаршем и фасолью

Начос із яловичим фаршем і квасолею

 

Этот вариант подойдет тем, кто хочет превратить обычную закуску в сытное блюдо. Фарш, фасоль и сыр хорошо сочетаются с кукурузными чипсами, а овощи и соусы добавляют свежести.

Ингредиенты на 3–4 порции:

  • 200 г кукурузных чипсов;
  • 250 г говяжьего фарша;
  • 150 г консервированной красной или чёрной фасоли;
  • 150–180 г тёртого чеддера;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • ½ чайной ложки молотого тмина;
  • ½ чайной ложки паприки;
  • соль и перец по вкусу;
  • 1 помидор;
  • ½ авокадо;
  • сальса и сметана для подачи.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок. На сковороде разогрейте немного масла, добавьте лук и обжарьте до мягкости.
  2. Выложите фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Когда мясо изменит цвет и подрумянится, добавьте чеснок, томатную пасту, тмин, паприку, соль и перец.
  3. Добавьте несколько ложек воды и тушите фарш ещё 5–7 минут, чтобы он стал сочным, но не слишком жидким. Фасоль промойте и добавьте к мясу в конце приготовления.
  4. На противень выложите половину чипсов, распределите часть мясной начинки и посыпьте сыром. Повторите слои с остальными продуктами.
  5. Запекайте примерно 7–10 минут при температуре 180–200 °C, пока сыр не расплавится.
  6. Перед подачей добавьте нарезанный помидор, кусочки авокадо, сальсу и сметану.

Чтобы начинка не сделала чипсы слишком мягкими, не кладите её горячей и влажной на закуску задолго до запекания. Лучше собирать блюдо непосредственно перед тем, как ставить его в духовку.

3. Вегетарианские начос с чёрной фасолью и кукурузой

Вегетаріанські начос із чорною квасолею та кукурудзою

 

Этот рецепт подойдет тем, кто не ест мясо или просто хочет более легкий овощной вариант. Здесь много ярких вкусов: сладкая кукуруза, фасоль, помидоры, авокадо и немного лайма.

Ингредиенты на 3–4 порции:

  • 200 г кукурузных чипсов;
  • 150 г консервированной черной фасоли;
  • 100 г консервированной или вареной кукурузы;
  • 150 г тёртого сыра;
  • 1 небольшой сладкий перец;
  • 1 помидор;
  • ½ красного лука;
  • ½ авокадо;
  • сок половины лайма;
  • немного свежей кинзы или петрушки;
  • соль, перец и паприка по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Фасоль промойте и слейте лишнюю жидкость. Кукурузу также хорошо просушите.
  2. Нарежьте сладкий перец и помидор небольшими кубиками, а красный лук — тонкими ломтиками.
  3. Выложите на противень половину чипсов, добавьте часть фасоли, кукурузы и тертого сыра. Сделайте ещё один слой из оставшихся продуктов.
  4. Запекайте 5–8 минут, пока сыр не расплавится. Не оставляйте чипсы в духовке надолго, чтобы они не пересушились.
  5. Нарежьте авокадо, сбрызните его соком лайма и выложите на готовые начос вместе с помидорами, луком и зеленью.
  6. По желанию добавьте сальсу или соус из натурального йогурта.

Такой вариант можно сделать острее, добавив халапеньо, или нежнее — если подать его с гуакамоле. Для полностью веганского блюда достаточно заменить обычный сыр на растительную альтернативу.

Несколько советов, чтобы начос получились вкусными

  • Выкладывайте чипсы в два слоя, а не собирайте всю начинку только сверху. Так сыр и добавки распределятся более равномерно.
  • Выбирайте сыр, который хорошо плавится. Чеддер и монтерей джек — популярные варианты, но можно использовать и другие сыры с подобными свойствами.
  • Не добавляйте слишком много жидкого соуса перед запеканием. Сальсу, сметану и гуакамоле лучше подавать отдельно или выкладывать уже на готовое блюдо.
  • Не готовьте начос заранее. Вкуснее всего они сразу после духовки, пока чипсы хрустящие, а сыр ещё тянется.
  • Если хотите сделать закуску острее, добавьте халапеньо или немного острого соуса. Для более мягкого вкуса подойдут кукуруза, помидоры, авокадо и сметана.
Національний день начос

 

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