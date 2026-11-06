Праздник 6 ноября 2026 года — Национальный день начос: история, традиции и рецепты

Ежегодно 6 ноября в США отмечают Национальный день начос — праздник популярной закуски из кукурузных чипсов, плавленного сыра, острого перца и различных начинок. Блюдо появилось в Мексике почти случайно, но со временем стало любимой едой на вечеринках, в кинотеатрах и во время спортивных матчей. К празднику мы собрали интересные факты об истории начос и несколько рецептов, которые легко повторить дома.

Национальный день начос ежегодно отмечается 6 ноября. В 2026 году он будет отмечаться в пятницу. Это неофициальный гастрономический праздник в США, посвящённый одной из самых известных закусок североамериканской кухни. Он не имеет статуса государственного выходного, а его основателя и точную дату появления традиции празднования точно не установили.

Главная идея этого дня проста — приготовить начос, попробовать новый вариант блюда или собрать друзей за большой тарелкой хрустящих чипсов с сыром. В США начос особенно популярны во время просмотра спортивных матчей, в частности американского футбола. Их часто подают на вечеринках, в барах и на стадионах. Закуска удобна тем, что её легко приготовить для большой компании, а начинку можно менять в соответствии с вкусами гостей.

Важно не путать Национальный день начос 6 ноября с Международным днём начос, который в некоторых календарях отмечается 21 октября. Кроме того, в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, где придумали это блюдо, осенью проводится отдельный фестиваль начос. Таким образом, у этой закуски есть несколько праздничных дат, но именно 6 ноября чаще всего упоминается в календарях как Национальный день начос в США.

Кто и как придумал начос

История начос началась в 1943 году в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, недалеко от границы с США. По самой распространённой версии, однажды вечером в ресторан Victory Club зашла группа жён американских военных, служивших на базе Форт-Данкан в соседнем городе Игл-Пасс, штат Техас. Женщины хотели перекусить, но кухня заведения уже не работала или там не осталось поваров. Тогда за дело взялся сотрудник ресторана Игнасио Аная, которого знакомые называли Начо.

Он решил приготовить что-нибудь из продуктов, которые оказались под рукой. Аная нарезал кукурузные лепешки треугольниками, обжарил их, посыпал тертым сыром и добавил кусочки перца халапеньо. Затем ненадолго поставил всё в духовку, чтобы сыр расплавился. Блюдо оказалось настолько удачным, что гости попросили приготовить его ещё раз. Так появилась закуска, которую сначала назвали «Nacho's Especiales» — особые начос.

Название связано именно с прозвищем изобретателя. «Начо» — распространённое сокращение имени Игнасио в испаноязычных странах. Со временем название упростилось до привычного слова «начос». Блюдо быстро стало популярным по обе стороны границы, а его рецепт начали воспроизводить в других ресторанах. Сам Аная не запатентовал изобретение и не пытался сделать его собственной торговой маркой.

Эту историю часто приводят в качестве примера того, как простая импровизация может превратиться в кулинарный хит. В то же время в деталях различных преданий есть различия: источники по-разному называют ресторан, должность Аная и обстоятельства прихода гостей. Однако основная версия — 1943 год, Пьедрас-Неграс, Игнасио «Начо» Аная и сочетание лепешек, сыра и халапеньо — широко подтверждается историческими публикациями.

Как начос превратились в популярную закуску

Изначально начос были довольно простым блюдом. Для их приготовления хватало обжаренных кукурузных лепешек, сыра и острого перца. Но по мере того, как закуска распространялась, повара начали добавлять в неё новые ингредиенты. Появились варианты с мясом, фасолью, помидорами, луком, авокадо, сметаной и различными соусами. Так начос постепенно превратились из небольшой закуски в полноценное блюдо, которое можно подавать даже вместо ужина.

Особую роль в популярности начос в США сыграли спортивные события. Их начали продавать на стадионах, ведь блюдо удобно есть в компании во время матча. Важным этапом стал 1976 год, когда во время бейсбольного матча команды «Техас Рейнджерс» на стадионе в Арлингтоне начали подавать начос с сырным соусом. Такой вариант был удобен для массовых продаж: сыр можно было подавать теплым и быстро добавлять к порции чипсов.

Ещё больше внимания эта закуска получила в 1978 году. Спортивный комментатор Говард Козелл упомянул начос во время телетрансляции матча по американскому футболу. Этот эпизод часто связывают с популяризацией названия блюда среди широкой аудитории. Впоследствии начос стали привычным угощением во время Суперкубка — финального матча сезона по американскому футболу, который собирает у экранов миллионы людей. Сегодня начос готовят в самых разнообразных вариантах. Одни любят классические чипсы с расплавленным сыром и халапеньо, другие добавляют мясо, фасоль и овощи. Есть даже сладкие версии с шоколадом и фруктами. Блюдо давно вышло за пределы мексикано-американской кухни и стало популярным во многих странах мира.

Какими бывают начос и из чего их готовят

Основой блюда являются тортилья-чипсы — хрустящие треугольники из кукурузных лепешек. Их можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно, нарезав тортильи и обжарив или запекая их. Именно кукурузный вкус и плотная текстура делают такие чипсы удобными для начинки: они должны выдерживать сыр, соусы и другие добавки и не размокать слишком быстро.

Следующий важный ингредиент — сыр. Для начос часто используют чеддер, монтерей-джек или смесь сыров, которые хорошо плавятся. В США популярен также густой сырный соус, которым поливают чипсы. Он отличается от обычного тёртого сыра, запечённого в духовке, и стал особенно распространённым в заведениях быстрого питания и на стадионах.

К начос часто добавляют халапеньо, сальсу, гуакамоле, сметану, фасоль, кукурузу, помидоры, красный лук и кинзу. Для более сытного варианта используют говяжий фарш, курицу или чоризо. В результате можно получить как легкую закуску к напиткам, так и полноценное блюдо для всей компании. Главное — не перегружать чипсы соусами заранее, чтобы они остались хрустящими. У начос нет единого обязательного рецепта. Это одна из причин их популярности: каждый может выбрать любимый сыр, добавить больше овощей или сделать блюдо острее. Для вегетарианского варианта достаточно фасоли, кукурузы, овощей и сыра, а для веганского — растительного сырного соуса.

Интересные факты о начос

Название происходит от имени человека. Начо — это сокращённая форма имени Игнасио. Таким образом, название блюда связано не с особым способом приготовления, а с прозвищем его изобретателя.

Первые начос были очень простыми. В первоначальном варианте не было ни мясного фарша, ни фасоли, ни гуакамоле. Достаточно было лепешек, сыра и халапеньо.

Начос придумали в Мексике, но популярными они стали и в США. Блюдо зародилось в приграничном мексиканском городе, а впоследствии стало одной из самых известных закусок американской кухни Tex-Mex.

Изобретатель не запатентовал рецепт. Игнасио Аная не зарегистрировал название начос в качестве собственной торговой марки. Его сын позже пытался это сделать, но название уже стало общеупотребительным.

Существует отдельный фестиваль начос. В Пьедрас-Неграс, городе, где появилось это блюдо, проводят фестиваль с музыкой, культурными мероприятиями и конкурсами. Среди самых известных развлечений — приготовление большой порции начос.

Начос бывают не только солеными. Помимо традиционных вариантов с сыром и перцем, можно встретить десертные версии с шоколадом, фруктами и сладкими соусами.

Как отмечают Национальный день начос

В США этот праздник обычно отмечают без официальных церемоний. Самый популярный способ отметить его — приготовить большую тарелку начос и поделиться ею с друзьями или семьёй. Рестораны и заведения быстрого питания могут предлагать специальные порции, скидки или новые варианты закуски. В социальных сетях публикуют фотографии домашних блюд и делятся рецептами под тематическими хештегами, в частности #NationalNachosDay.

Часто начос готовят во время просмотра спортивных матчей, вечеринок или домашних кинопоказов. На стол ставят большую общую порцию, а рядом — несколько соусов, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по вкусу. Одни добавляют больше сыра, другие предпочитают острый перец, а кто-то выбирает гуакамоле или свежую сальсу. Такой формат хорошо подходит для компании, ведь не нужно готовить отдельное блюдо для каждого гостя. Присоединиться к празднику можно и дома. Для этого не обязательно искать сложные или дорогие ингредиенты: достаточно кукурузных чипсов, сыра и нескольких любимых начинок. А если хочется чего-то необычного, можно приготовить несколько небольших порций с разными начинками. Ниже — три идеи, которые помогут устроить свой собственный день начос.

Три рецепта начос, которые можно приготовить дома

1. Классические начос с сыром и халапеньо

Это самый простой вариант, максимально приближенный к первоначальной идее блюда. Он подойдет тем, кто любит хрустящие чипсы, горячий сыр и легкую остроту перца.

Ингредиенты на 2–3 порции:

150–200 г кукурузных тортилья-чипсов;

150 г тёртого чеддера или другого сыра, который хорошо плавится;

1–2 халапеньо — свежих или маринованных;

1 помидор;

2–3 стебля зеленого лука;

2–3 столовые ложки сальсы;

сметана или греческий йогурт для подачи.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180–200 °C. На противень выложите половину чипсов ровным слоем. Посыпьте их частью тертого сыра и добавьте несколько кружочков халапеньо. Сверху выложите оставшиеся чипсы и сыр. Поставьте противень в духовку примерно на 5–8 минут. Когда сыр расплавится, достаньте начос. Нарежьте помидор небольшими кубиками, а зеленый лук мелко порубите. Разложите овощи поверх горячей закуски. Добавьте сальсу и подавайте со сметаной или греческим йогуртом.

Лучше всего подавать такие начос сразу после приготовления, пока сыр горячий, а чипсы остаются хрустящими.

2. Начос с говяжьим фаршем и фасолью

Этот вариант подойдет тем, кто хочет превратить обычную закуску в сытное блюдо. Фарш, фасоль и сыр хорошо сочетаются с кукурузными чипсами, а овощи и соусы добавляют свежести.

Ингредиенты на 3–4 порции:

200 г кукурузных чипсов;

250 г говяжьего фарша;

150 г консервированной красной или чёрной фасоли;

150–180 г тёртого чеддера;

1 небольшая луковица;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка томатной пасты;

½ чайной ложки молотого тмина;

½ чайной ложки паприки;

соль и перец по вкусу;

1 помидор;

½ авокадо;

сальса и сметана для подачи.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок. На сковороде разогрейте немного масла, добавьте лук и обжарьте до мягкости. Выложите фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Когда мясо изменит цвет и подрумянится, добавьте чеснок, томатную пасту, тмин, паприку, соль и перец. Добавьте несколько ложек воды и тушите фарш ещё 5–7 минут, чтобы он стал сочным, но не слишком жидким. Фасоль промойте и добавьте к мясу в конце приготовления. На противень выложите половину чипсов, распределите часть мясной начинки и посыпьте сыром. Повторите слои с остальными продуктами. Запекайте примерно 7–10 минут при температуре 180–200 °C, пока сыр не расплавится. Перед подачей добавьте нарезанный помидор, кусочки авокадо, сальсу и сметану.

Чтобы начинка не сделала чипсы слишком мягкими, не кладите её горячей и влажной на закуску задолго до запекания. Лучше собирать блюдо непосредственно перед тем, как ставить его в духовку.

3. Вегетарианские начос с чёрной фасолью и кукурузой

Этот рецепт подойдет тем, кто не ест мясо или просто хочет более легкий овощной вариант. Здесь много ярких вкусов: сладкая кукуруза, фасоль, помидоры, авокадо и немного лайма.

Ингредиенты на 3–4 порции:

200 г кукурузных чипсов;

150 г консервированной черной фасоли;

100 г консервированной или вареной кукурузы;

150 г тёртого сыра;

1 небольшой сладкий перец;

1 помидор;

½ красного лука;

½ авокадо;

сок половины лайма;

немного свежей кинзы или петрушки;

соль, перец и паприка по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180–200 °C. Фасоль промойте и слейте лишнюю жидкость. Кукурузу также хорошо просушите. Нарежьте сладкий перец и помидор небольшими кубиками, а красный лук — тонкими ломтиками. Выложите на противень половину чипсов, добавьте часть фасоли, кукурузы и тертого сыра. Сделайте ещё один слой из оставшихся продуктов. Запекайте 5–8 минут, пока сыр не расплавится. Не оставляйте чипсы в духовке надолго, чтобы они не пересушились. Нарежьте авокадо, сбрызните его соком лайма и выложите на готовые начос вместе с помидорами, луком и зеленью. По желанию добавьте сальсу или соус из натурального йогурта.

Такой вариант можно сделать острее, добавив халапеньо, или нежнее — если подать его с гуакамоле. Для полностью веганского блюда достаточно заменить обычный сыр на растительную альтернативу.

Несколько советов, чтобы начос получились вкусными

Выкладывайте чипсы в два слоя, а не собирайте всю начинку только сверху. Так сыр и добавки распределятся более равномерно.

Выбирайте сыр, который хорошо плавится. Чеддер и монтерей джек — популярные варианты, но можно использовать и другие сыры с подобными свойствами.

Не добавляйте слишком много жидкого соуса перед запеканием. Сальсу, сметану и гуакамоле лучше подавать отдельно или выкладывать уже на готовое блюдо.

Не готовьте начос заранее. Вкуснее всего они сразу после духовки, пока чипсы хрустящие, а сыр ещё тянется.

Если хотите сделать закуску острее, добавьте халапеньо или немного острого соуса. Для более мягкого вкуса подойдут кукуруза, помидоры, авокадо и сметана.

Читай нас в