2026年11月6日节日——全国纳乔日：历史、传统与食谱

每年11月6日，美国都会庆祝全国纳乔日——这是一个以玉米片、融化的奶酪、辣椒和各种配料制成的流行小吃为主题的节日。 这道菜几乎是偶然在墨西哥诞生的，但后来逐渐成为派对、电影院和体育赛事期间最受欢迎的美食。值此节日之际，我们整理了关于纳乔历史的一些趣闻，以及几款在家中就能轻松复刻的食谱。

全国纳乔日每年定在11月6日。2026年，这一节日将落在星期五。 这是美国的一个非官方美食节日，旨在纪念北美菜系中最著名的开胃小食之一。该节日并非法定假日，其创始人及这一庆祝传统的确切起源日期也尚未被确切考证。

这一天的主旨很简单——制作纳乔、尝试新口味，或者与朋友们围坐在一大盘酥脆的奶酪玉米片旁共享美食。 在美国，纳乔在观看体育比赛（尤其是美式橄榄球）时特别受欢迎。派对、酒吧和体育场内常会供应这种小吃。这种小吃方便之处在于，它很容易为一大群人制作，而且馅料可以根据客人的口味进行调整。

需要注意的是，不要将11月6日的全国纳乔日与某些日历上标注的10月21日国际纳乔日混淆。 此外，在墨西哥皮埃德拉斯-内格拉斯市——这道菜的发源地——每年秋季还会举办专门的纳乔节。 因此，这道小吃有几个庆祝日期，但在美国的全国纳乔日日历中，11月6日被提及的频率最高。

纳乔的发明者及其发明过程

纳乔的历史始于1943年，地点在墨西哥皮埃德拉斯-内格拉斯市，该市紧邻美国边境。 据最广为流传的说法，某天晚上，一群美国军人的妻子来到胜利俱乐部（Victory Club）餐厅，这些军人的丈夫当时正在邻近的德克萨斯州鹰帕斯市（Eagle Pass）的邓肯堡（Fort Duncan）军事基地服役。 这些女士想吃点东西，但餐厅的厨房已经停工，或者说那里已经没有厨师了。于是，餐厅员工伊格纳西奥·阿纳亚（朋友们都叫他纳乔）挺身而出。

他决定用手头现有的食材做点什么。阿纳亚将玉米饼切成三角形，煎至金黄，撒上磨碎的奶酪，并加入哈拉佩尼奥辣椒片。 随后将所有食材放入烤箱短暂烘烤，让奶酪融化。这道菜大获成功，食客们纷纷要求再做一次。就这样，这道最初被命名为“Nacho's Especiales”（特别纳乔）的开胃菜应运而生。

这个名字正是源自发明者的昵称。“纳乔”（Nacho）是西班牙语国家中“伊格纳西奥”（Ignacio）这个名字的常见简称。后来，这个名字简化成了大家熟悉的“纳乔斯”（nachos）。 这道菜很快在美墨边境两侧都大受欢迎，其他餐厅也开始模仿其配方。阿纳亚本人既没有为这项发明申请专利，也没有试图将其注册为自己的商标。

这个故事常被作为例证，说明简单的即兴创作如何能演变为一道烹饪界的大热门。不过，不同版本的传闻在细节上存在差异：各来源对餐厅名称、阿纳亚的职位以及客人到访的具体情况的描述各不相同。 不过，主流版本——1943年、皮埃德拉斯-内格拉斯、伊格纳西奥·“纳乔”·阿纳亚，以及玉米饼、奶酪和哈拉佩尼奥辣椒的组合——已得到众多历史文献的广泛证实。

纳乔是如何成为流行小吃

起初，纳乔是一种相当简单的食物。只需烤玉米饼、奶酪和辣椒就能制作。但随着这种小吃逐渐流行，厨师们开始向其中加入新的配料。 陆续出现了加入肉类、豆类、番茄、洋葱、牛油果、酸奶油及各种酱汁的变种。就这样，纳乔逐渐从一种小零食演变为一道正餐，甚至可以作为晚餐来享用。

体育赛事在纳乔在美国的流行中发挥了特殊作用。人们开始在体育场内出售纳乔，因为这道菜非常适合在比赛期间与朋友一起享用。 1976年成为一个重要的里程碑，当时在阿灵顿体育场举行的“德州游骑兵队”棒球比赛中，开始供应配有芝士酱的纳乔。 这种做法非常适合大规模销售：奶酪可以保持温热，并能快速淋在玉米片上。

1978年，这种小吃获得了更多关注。体育解说员霍华德·科泽尔在美式橄榄球比赛的电视转播中提到了纳乔。 这一事件常被视为该菜肴名称在广大观众中广为流传的契机。此后，纳乔逐渐成为超级碗——美式橄榄球赛季决赛（该赛事吸引数百万观众守在电视机前）期间的经典小吃。 如今，纳乔的制作方式五花八门。有人偏爱经典款——撒上融化奶酪和墨西哥辣椒的玉米片，也有人会加入肉类、豆类和蔬菜。甚至还有搭配巧克力和水果的甜味版本。 这道菜早已超越了墨西哥-美国菜的范畴，在世界许多国家广受欢迎。

纳乔有哪些种类？用什么制作？

这道菜的基础是玉米饼片——由玉米饼制成的酥脆三角片。既可以购买现成的，也可以自己制作：将玉米饼切片后煎炸或烘烤即可。 正是玉米的独特风味和紧实的质地，使得这种玉米片非常适合作为基底：它们需要能够承载奶酪、酱汁和其他配料，且不会过快变软。

另一个重要成分是奶酪。制作纳乔时，通常使用切达奶酪、蒙特雷杰克奶酪或易于融化的混合奶酪。 在美国，将浓稠的奶酪酱浇在玉米片上也十分流行。这种做法不同于将普通磨碎的奶酪放入烤箱烘烤，如今在快餐店和体育场内尤为常见。

纳乔通常会搭配墨西哥辣椒、莎莎酱、牛油果酱、酸奶油、豆类、玉米、番茄、红洋葱和香菜。若想制作更丰盛的版本，还会加入牛肉末、鸡肉或西班牙香肠。 最终，既可以作为饮品的轻盈下酒菜，也可以作为全桌人的主菜。关键在于不要提前在玉米片上浇太多酱汁，以免失去酥脆口感。纳乔并没有唯一的标准食谱。 这也是它广受欢迎的原因之一：每个人都可以选择自己喜欢的奶酪，多加些蔬菜，或者让这道菜更辣一些。素食版本只需准备豆类、玉米、蔬菜和奶酪即可；纯素版本则只需植物奶酪酱。

关于纳乔的有趣事实

其名称源自人名。 纳乔（Nacho）是伊格纳西奥（Ignacio）的简称。因此，这道菜的名字并非源于特殊的烹饪方法，而是与其发明者的昵称有关。

最早的纳乔非常简单。 最初的版本中既没有肉末，也没有豆类，更没有牛油果酱。只需玉米饼、奶酪和哈拉佩尼奥辣椒就足够了。

纳乔虽诞生于墨西哥，但在美国也广受欢迎。 这道菜起源于墨西哥边境的一座城市，后来成为美墨融合菜系（Tex-Mex）中最著名的开胃菜之一。

发明者并未为该食谱申请专利。 伊格纳西奥·阿纳亚也没有将纳乔这一名称注册为自己的商标。他的儿子后来曾试图这样做，但该名称早已成为通用名称。

目前还有专门的纳乔节。 在纳乔的发源地皮埃德拉斯-内格拉斯，会举办融合音乐、文化活动和竞赛的节日庆典。其中最著名的娱乐活动之一就是制作超大份量的纳乔。

纳乔不仅有咸味。除了传统的奶酪和辣椒口味外，还有搭配巧克力、水果和甜酱的甜点版本。

如何庆祝全国纳乔日

在美国，这个节日通常不举行正式的庆典活动。最受欢迎的庆祝方式是制作一大盘纳乔，并与朋友或家人分享。 餐厅和快餐店可能会推出特别套餐、折扣或新款小吃。社交媒体上，人们会发布自制美食的照片，并使用相关话题标签（如#NationalNachosDay）分享食谱。

人们常在观看体育比赛、参加派对或在家看电影时制作纳乔。餐桌上会摆上一大盘供大家分享，旁边配上几种酱料，让每个人都能根据自己的口味选择。 有人喜欢多加点奶酪，有人偏爱辣味辣椒，还有人则选择牛油果酱或新鲜莎莎酱。这种吃法非常适合聚会，因为无需为每位客人单独准备菜肴。 在家也能加入这场节日盛宴。为此，不必特意寻找复杂或昂贵的食材：只需玉米片、奶酪和几样你最喜欢的配料就足够了。 如果想尝试些新奇的口味，可以制作几份小份的纳乔，搭配不同的馅料。下面介绍三个创意，助你打造专属的纳乔日。

三款可在家制作的纳乔食谱

1. 经典奶酪哈拉佩尼奥玉米片

这是最简单的做法，最贴近这道菜的原始风味。适合喜欢酥脆玉米片、热融奶酪和辣椒微辣口感的人。

2–3人份食材：

150–200克玉米薄饼脆片；

150克切达奶酪碎或其他易融化的奶酪；

1–2个哈拉佩尼奥辣椒——新鲜或腌制的均可；

1个番茄；

2–3根青葱；

2–3汤匙莎莎酱；

搭配酸奶油或希腊酸奶食用。

制作方法：

将烤箱预热至180–200 °C。将一半的玉米片均匀铺在烤盘上。 撒上一部分磨碎的奶酪，并放上几片墨西哥辣椒圈。在上面铺上剩下的玉米片和奶酪。 将烤盘放入烤箱烘烤约5–8分钟。待奶酪融化后，取出纳乔。 将番茄切成小方块，青葱切碎。将蔬菜铺在热腾腾的开胃菜上。 淋上莎莎酱，搭配酸奶油或希腊酸奶一起享用。

这种纳乔最好在制作完成后立即上桌，此时奶酪还热乎乎的，薯片也依然酥脆。

2. 牛肉末与黑豆纳乔

这款菜式适合想要将普通小吃变成一顿丰盛主食的人。肉末、豆类和奶酪与玉米片搭配得相得益彰，而蔬菜和酱汁则增添了新鲜感。

3–4人份食材：

200克玉米片；

250克牛肉末；

150克罐装红豆或黑豆；

150–180克切达干酪碎；

1个小洋葱；

1瓣大蒜；

1汤匙番茄膏；

½茶匙孜然粉；

½茶匙甜椒粉；

盐和胡椒粉适量；

1个番茄；

½个牛油果；

佐餐用的莎莎酱和酸奶油。

做法：

将洋葱和大蒜切碎。在平底锅中热少许油，加入洋葱翻炒至变软。 放入肉末翻炒，用锅铲将结块捣散。待肉变色并呈金黄色时，加入大蒜、番茄酱、孜然、甜椒粉、盐和胡椒粉。 加入几勺水，继续焖煮肉馅5–7分钟，使其汁水丰盈但不要太稀。将青豆洗净，在烹饪结束前加入肉馅中。 在烤盘上铺上一半薯片，铺上一层肉馅，撒上奶酪。用剩余的食材重复铺层。 在180–200 °C的温度下烘烤约7–10分钟，直至奶酪融化。 上桌前加入切块的番茄、牛油果片、莎莎酱和酸奶油。

为避免馅料使玉米片变得过软，请勿在烘烤前很久就将热乎乎且湿润的馅料铺在玉米片上。最好在放入烤箱前才组装这道菜。

3. 黑豆玉米素食纳乔

这道食谱适合不吃肉的人，或者只是想尝试更清淡的蔬菜版本的人。这里融合了多种鲜明的风味：甜玉米、黑豆、番茄、牛油果和少许青柠。

3–4人份食材：

200克玉米片；

150克罐装黑豆；

100克罐装或煮熟的玉米粒；

150克磨碎的奶酪；

1个小甜椒；

1个番茄；

½个红洋葱；

½个牛油果；

半个青柠的汁；

少许新鲜香菜或欧芹；

盐、黑胡椒和甜椒粉适量。

制作方法：

将烤箱预热至180–200 °C。将四季豆冲洗干净，沥干多余水分。玉米也需彻底擦干。 将甜椒和番茄切成小方块，红洋葱切成薄片。 将一半的薯片铺在烤盘上，加入部分四季豆、玉米和磨碎的奶酪。用剩余的食材再铺一层。 烘烤5–8分钟，直到奶酪融化。不要让玉米片在烤箱里停留太久，以免烤干。 将牛油果切块，淋上青柠汁，与番茄、洋葱和香草一起铺在烤好的玉米片上。 可根据喜好添加莎莎酱或天然酸奶酱。

若想让这道菜更辣，可以加入墨西哥辣椒；若想口感更柔和，则可搭配牛油果酱。若要制作纯素食版本，只需将普通奶酪替换为植物性替代品即可。

让玉米片更美味的几个小贴士

将玉米片铺成两层，不要把所有配料都堆在最上面。这样奶酪和配料就能分布得更均匀。

选择易融化的奶酪。切达奶酪和蒙特雷杰克奶酪是常见的选择，但也可以使用其他具有类似特性的奶酪。

烘烤前不要加入过多的液体酱料。莎莎酱、酸奶油和牛油果酱最好单独上桌，或者在成品上再淋上。

不要提前制作纳乔。刚出炉时味道最佳，此时玉米片还很酥脆，奶酪还呈拉丝状。

如果想让这道开胃菜更辣一些，可以加入墨西哥辣椒或少许辣酱。若想口味更温和，可以搭配玉米、番茄、牛油果和酸奶油。

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