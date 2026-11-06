Około 20 lotów w Europie zostało dotkniętych fałszywymi zgłoszeniami o ładunkach wybuchowych w czwartek. Z powodu gróźb poderwano myśliwce, a samoloty komercyjne przekierowano. Incydenty dotyczyły głównie tanich przewoźników oraz lotów do Bułgarii, Czech i Włoch lub z tych krajów, informuje The Local Germany.

Groźby w imieniu Male State

Osoby, które wysłały groźby, nie zostały oficjalnie ustalone: żadna ze służb bezpieczeństwa ani żaden z rządów państw dotkniętych incydentami nie wskazał publicznie odpowiedzialnych. Część wiadomości, które widziała agencja AFP, zawierała mizoginiczne wypowiedzi i rzekomo została wysłana w imieniu „bojowników Male State”.

W jednym z e-maili rozesłanych na kilka adresów lotniska w Sofii poinformowano o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych na trzech lotach Ryanair do Bułgarii. Podobną fałszywą groźbę otrzymało lotnisko w Birmingham w Wielkiej Brytanii, według AFP. Włoska gazeta Corriere della Sera opublikowała również treść groźby dotyczącą dwóch lotów do Rzymu; źródło w firmie ADR, która zarządza rzymskimi lotniskami, potwierdziło tę informację AFP.

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Niepotwierdzony związek z Rosją

AFP poinformowała, że w Rosji istnieje skrajnie prawicowy ruch Male State, jednak agencja nie zdołała potwierdzić jego związku z e-mailami. Założyciel organizacji pozarządowej Inpact, Lou Osborne, powiedział AFP, że ruch ten używa nazistowskiej symboliki i liczy tysiące członków.

BBC podało, że do wieczora w czwartek nie było przekonujących dowodów łączących groźby wobec lotnictwa z Rosją, Iranem lub kontrolowanymi przez nie grupami proxy. Szef firmy ds. bezpieczeństwa lotniczego Dyami, Eric Schouten, powiedział Reutersowi, że udowodnienie udziału podmiotu państwowego w takich groźbach jest niezwykle trudne. Jego zdaniem sytuacja odpowiada metodom hybrydowego sabotażu, o którego nasileniu eksperci mówią od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

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